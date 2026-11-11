Il 27 novembre arriva su Netflix Vincent Cassel nei panni di Quasimodo, in Quasimodo, l’anima di Parigi. Il trailer diffuso in queste ore racconta però una storia lontana sia dal cartone animato del 1996 sia dal romanzo di Victor Hugo.

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Una Parigi del 1830, tra colera e rivoluzione

La vicenda si sposta nella capitale francese alla vigilia della Rivoluzione di luglio, in una città devastata dall’epidemia di colera. Al centro c’è uno scalpellino gobbo che, per ragioni che nessuno sa spiegare, non si ammala. Proprio questa particolarità lo trasforma in una preda: un medico interpretato da Benjamin Voisin vuole rintracciarlo per sottoporlo a esperimenti e provare a trovare una cura.

Con la polizia alle calcagna, l’uomo finisce dentro i moti rivoluzionari e cerca di salvare la ballerina di cui si è innamorato.

“Nella Parigi del 1830, devastata dal colera e dalla rivoluzione, un gobbo scalpellino, interpretato da Vincent Cassel, braccato dalla polizia rischia tutto per salvare la ballerina di cui si è innamorato, ispirando il personaggio più leggendario di Victor Hugo”.

L’ipotesi di uno scalpellino mai dimostrata

Il film segue il libro solo in parte: parte da una suggestione. L’archivista britannico Adrian Glew ha sostenuto che Victor Hugo avesse in mente un artigiano della pietra realmente esistito, un gobbo che lavorava a Parigi mentre lo scrittore componeva Notre-Dame de Paris, dato alle stampe nel 1831. Prove concrete non ce ne sono, e la pellicola lo tratta per quello che è: una premessa per la finzione, non una ricostruzione storica.

La scelta ha già fatto discutere. Sui social qualcuno si chiede perché reinventare una vicenda che era già tragica di suo, altri confrontano questa versione con le trasposizioni passate, da quella con Lon Chaney a quella con Charles Laughton. Nel trailer si vede una città brutale, tra epidemie e rivolte, più interessata alla durezza del contesto storico che alle atmosfere gotiche.

Regia, cast e un budget da trenta milioni

Dietro la macchina da presa c’è Jean-François Richet, che con Cassel aveva già lavorato nei due film su Mesrine e ne L’Imperatore di Parigi. La sceneggiatura è firmata da Éric Besnard ed Edgar Marie, la produzione è di Radar Films con Clément Miserez e Matthieu Warter, e il budget è di circa 30 milioni di euro, una cifra importante per il catalogo cinematografico internazionale della piattaforma.

Nel cast, oltre a Cassel e a Voisin, ci sono Karim Leklou, Daphné Patakia, Noémie Lvovsky, Sébastien Pouderoux, Eli Nachmani e Alexis Rosenstiehl. Il film è consigliato a chi ha almeno 16 anni, e sulla locandina Netflix Quasimodo appare curvo ai piedi delle torri di Notre-Dame.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI