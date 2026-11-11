Netflix ha rinnovato Outlast per una quarta stagione, che sarà anche la seconda di Outlast: The Jungle. Il reality di sopravvivenza, prodotto da BBC Studios e da Aggregate Films, la società di Jason Bateman, torna nella giungla di Panama con 16 concorrenti e un montepremi da un milione di dollari.

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Che cosa sappiamo della quarta stagione

Sedici sconosciuti dovranno cavarsela con risorse scarse e in condizioni brutali, tra alleanze che cambiano senza preavviso, per resistere più a lungo degli altri e aggiudicarsi il premio. Il montepremi resta da 1 milione di dollari e si può vincere soltanto in squadra: i concorrenti devono quindi imparare a collaborare invece di puntare tutto sulle capacità individuali.

Il regolamento vieta sabotaggi, furti e tradimenti spietati all’interno delle squadre, così la sfida diventa un misto di resistenza fisica e guerra psicologica. Il casting è già in corso e i produttori cercano sia appassionati di avventura sia veri esperti di sopravvivenza. Non c’è ancora una data di uscita. Non è stato chiarito nemmeno se la quarta stagione avrà un titolo proprio, come è accaduto alla terza, arrivata su Netflix come titolo separato, o se verrà accorpata alla serie originale.

Dall’Alaska alla giungla

Le prime due stagioni erano ambientate in Alaska, tra Chichagof Island, a ovest di Juneau, e Little Duncan Bay, a sudovest di Petersburg. La terza ha portato un nuovo gruppo di concorrenti nella giungla panamense, e lì resta anche la prossima, la seconda con il sottotitolo The Jungle.

Alla vigilia del debutto della terza stagione, lo showrunner Mike Odair l’aveva descritta così:

Season three felt like throwing gasoline on the format. We traded the frozen isolation of Alaska for the heat and volatility of Panama, and everything changed: the survival, the strategy, and the social dynamics … This may be our most dynamic group yet.

Odair è produttore esecutivo insieme a Bateman, Michael Costigan ed Emma Ho per Aggregate Films, e a Ryan O’Dowd e Krystal Whitney per BBC Studios.

Com’è finita la terza stagione

I primi sei episodi sono usciti il 10 giugno, seguiti dal finale in due parti il 17 giugno. Ha vinto il Team Alpha, formato da Maddy Jones, fotografa del West Virginia, e da Nikki Hru, pugile nata in Florida, che hanno superato un’estenuante camminata di due giorni nella giungla panamense.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI