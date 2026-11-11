Millie Bobby Brown torna su Netflix con Non-Refundable, commedia romantica di cui sarà protagonista e produttrice. Accanto a lei c’è Jack Innanen, la regia è di Paul Briganti e la sceneggiatura originale di David Bernstein.

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Un ex, una prenotazione non rimborsabile e un viaggio in Messico

Nate e Dani, i protagonisti, hanno alle spalle un matrimonio annullato. Li tiene legati la prenotazione della location scelta per le nozze, che non si può cancellare, e per questo decidono di partire lo stesso, direzione Messico. Quello che doveva essere un viaggio di nozze diventa una sfida a distanza ravvicinata, fatta di appuntamenti con altre persone e ripicche incrociate, con un unico obiettivo: far capire all’ex di aver voltato pagina per davvero.

Chi lavora dietro la macchina da presa

La regia è affidata a Paul Briganti, che arriva da sei stagioni al Saturday Night Live e da un lungo percorso nella comicità televisiva e online. La sceneggiatura porta la firma di David Bernstein. Per la produzione, Brown si appoggia alla sua PCMA, società che condivide con Jake Bongiovi, a cui si affiancano Embrace Entertainment, rappresentata da Aaron Ryder e Andrew Swett, e Speck + Gordon, di Will Speck e Josh Gordon. Tra i produttori esecutivi figurano la stessa attrice per PCMA, Eric Fineman e David Kern. Ryder e Swett avevano già lavorato per la piattaforma alla commedia romantica Office Romance. Netflix non ha ancora comunicato quando partiranno le riprese né quando il titolo arriverà in catalogo.

Dalla fantascienza alla commedia

L’avete vista crescere tra la fantascienza di Stranger Things, l’azione di Damsel e le indagini di Enola Holmes, ma con questo progetto Millie Bobby Brown cambia decisamente registro. Secondo quanto trapela, la piattaforma avrebbe intuito le sue potenzialità comiche dopo averla vista in Just Picture It, l’altra commedia sentimentale in arrivo su Netflix in cui recita accanto a Gabriel LaBelle. Anche la scelta di Innanen va in questa direzione: l’attore canadese si è fatto notare con Adults, la sitcom FX che racconta le dinamiche di un gruppo di giovani amici, e ha preso parte alla commedia Big Mistakes, già rinnovata per una seconda stagione. Briganti lo ha diretto in diversi episodi proprio di Adults. Con Non-Refundable l’idea è rilanciare una formula capace di unire gag e sentimento, come hanno fatto in passato pellicole sulla falsariga di Non mi scaricare (Forgetting Sarah Marshall).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI