Al Grande Fratello Vip lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Guendalina Tavassi è uscito ormai dalla Casa. Ora si discute dei messaggi che le due si sarebbero scambiate prima dell’inizio del reality: le ricostruzioni non combaciano e il confronto prosegue a distanza.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La ricostruzione di Guendalina Tavassi

La prima a raccontare il retroscena è stata la stessa concorrente, in una conversazione con Marina La Rosa. Tavassi ha spiegato di aver sentito l’opinionista prima di entrare nel programma e di averle confidato, stando a quanto riferisce, le sue ansie: temeva che il suo modo di scherzare e la sua ironia fossero fraintesi dal pubblico, che avrebbe potuto vederla diversa da come sente di essere. Alla luce delle discussioni arrivate poi in diretta, quella preoccupazione assume un peso particolare.

La versione di Selvaggia Lucarelli

Lucarelli, che il racconto non ha convinto, ha scelto una diretta Instagram per chiarire come sarebbero andate davvero le cose. Le due si erano conosciute per un podcast e, saputo della partecipazione di Tavassi al programma, sarebbe stata l’opinionista a scriverle per chiederle come vivesse l’avvicinamento all’esperienza televisiva. In quella conversazione, secondo la sua versione, la concorrente le avrebbe detto:

Selvaggia, sono terrorizzata, ho tantissima paura perché temo di passare da bullizzatrice d’Italia.

Sempre stando al suo racconto, Tavassi avrebbe aggiunto di temere che la presenza nella Casa di Alex Belli e Valeria Marini potesse far emergere i suoi lati peggiori. Di qui la risposta rassicurante:

Guendalina, non ti preoccupare, giocati la carta dell’autoironia e andrà tutto bene.

Lucarelli ha precisato di avere a disposizione i messaggi scambiati, su cui fonda la propria ricostruzione. Le due posizioni restano quindi distanti.

Il “bulla”, le perplessità e l’intervento di Federico Perna

Al centro di tutto c’è la parola “bulla”, usata da Lucarelli nei confronti della concorrente durante la puntata di lunedì 9 novembre. Tavassi ha spiegato di non voler essere identificata con un’etichetta simile, soprattutto pensando a come i suoi figli potrebbero percepirla guardando il programma, e allo scontro in diretta si sono aggiunte le perplessità di Ilary Blasi sull’uso di un termine tanto pesante. Lucarelli è poi tornata sulla questione e ha chiarito di aver parlato di bulla nel senso comune di persona arrogante e prepotente, senza alcun riferimento al fenomeno sociale del bullismo, e di riferirsi soltanto agli atteggiamenti tenuti da Tavassi dentro la Casa. Nello stesso intervento ha smentito le indiscrezioni su una possibile rottura con Blasi dopo le divergenze emerse in trasmissione.

L’opinionista ha anche messo in dubbio l’attendibilità di altri episodi raccontati dalla concorrente, come il foglietto che Varsi le avrebbe strappato di mano e la macchina da cui Valeria Marini l’avrebbe “lanciata”. Durante la puntata aveva inoltre affermato che Tavassi è finalista per meriti discutibili e che, quando arriverà il momento di una votazione, conterà tutto ciò che ha fatto finora. Tavassi, da parte sua, sostiene che Lucarelli abbia ripreso la questione apposta; al suo racconto si è aggiunto l’intervento del compagno Federico Perna.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI