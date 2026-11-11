Stasera, mercoledì 11 novembre, va in onda su Rai 3 alle 21.15 una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotta da Raffaella Griggi, che da quest’anno ha raccolto l’eredità di Federica Sciarelli dopo 22 anni. La puntata affronta tre storie: la morte di Vincent, il caso di Mirella Gregori e la scomparsa di Donatella Grosso.

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La morte di Vincent e le accuse false in rete

Si parte da Vincent, cosplayer e creator di Bologna, che si è tolto la vita durante una diretta su TikTok, travolto da accuse prive di qualsiasi fondamento. Il padre del ragazzo racconta la vicenda e individua nell’anonimato la radice di quella che definisce una violenza senza freni:

«L’anonimato, preservato dalle piattaforme, permette una violenza inaudita».

Il caso si inserisce in una riflessione più ampia sul doppio volto della rete, che può far emergere talenti ma anche diventare lo spazio in cui insulti, minacce e umiliazioni possono spingere una persona fino alla disperazione.

Mirella Gregori, la botola e le voci inedite

Su Mirella Gregori si torna a parlare della scoperta di una botola sotto il bar dove la ragazza fu vista l’ultima volta. Le testimonianze inedite raccolte dalla trasmissione aprono nuovi interrogativi su quella giornata. L’invito a non smettere di cercarla viene rilanciato dalla suora che la preparò per la comunione: «Continuate a cercarla».

Trent’anni senza risposte: la scomparsa di Donatella Grosso

Il terzo caso è quello di Donatella Grosso, uscita di casa con due valigie e poi svanita nel nulla: a distanza di trent’anni nessuno ha ancora chiarito cosa le sia successo. Raffaella Griggi ripercorre l’intricata vicenda con l’inviato Fabrizio Franceschelli, che la segue fin dai primi giorni. Come di consueto, la puntata dà spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni dei telespettatori su persone in difficoltà.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI