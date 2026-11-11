Il primo posto della serata di martedì 10 novembre è di Rai1: il finale di Livatino – Il giudice e i suoi assassini ha conquistato 2.683.000 spettatori con il 17,26% di share, mentre DiMartedì su La7 si è fermato a 1.728.000 spettatori e all’11,16%.

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Il finale di Livatino vince, DiMartedì secondo

La fiction di Michele Placido chiude la sua corsa davanti a quasi 2,7 milioni di telespettatori ed è il titolo più visto della serata. Rispetto all’esordio c’è però un leggero calo: lunedì 9 novembre la prima puntata aveva radunato 2.960.000 spettatori con il 18,7% di share, perciò l’ultimo appuntamento perde circa 277.000 spettatori e 1,4 punti di share.

Dietro Rai1 si colloca DiMartedì, il programma di attualità condotto da Giovanni Floris, che con 1.728.000 spettatori e l’11,16% di share occupa il secondo gradino del podio. Il risultato tiene La7 davanti a Canale 5 negli ascolti assoluti, anche se non nello share.

Giorgia e Stallone dietro ai primi due

Su Canale 5 il concerto milanese di Giorgia, Giorgia – Last call, ha interessato 1.607.000 spettatori con il 12,21% di share, il valore percentuale più alto dell’intera serata dopo quello di Rai1. Segue Italia 1, dove I mercen4ri, il film del 2010 firmato e interpretato da Sylvester Stallone, ha richiamato 1.189.000 spettatori con il 6,74% di share, mentre su Rete 4 Verità nascoste si è fermato a 1.066.000 spettatori e all’8,61%.

Per le altre reti, su Nove Comedy match ha raccolto 656.000 spettatori con il 4,04% di share, Tv8 con una replica in chiaro di X Factor ne ha totalizzati 631.000 (4,64%), Rai3 con Filorosso si è attestata a 332.000 (2,44%) e Rai2 con Party angels a 242.000 spettatori e all’1,41%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI