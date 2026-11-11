Martedì 10 novembre 2026, in prima serata, Rai 1 è davanti a tutti: in total audience Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini raccoglie 2.708.000 spettatori e il 17.29% di share. Dietro la fiction il confronto è tra il DiMartedì di La7 e il concerto di Giorgia su Canale 5, mentre il daytime Mediaset si difende bene.

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Rai 1 in testa con Livatino

L’ultima puntata della fiction diretta da Michele Placido, che tra gli interpreti ha Giuseppe De Domenico, Leonardo Maltese e Nino Frassica, chiude con 2.708.000 spettatori e il 17.29% di ascolto. È il miglior risultato della prima serata, con quasi un milione di spettatori in più rispetto al programma più vicino.

Il duello tra La7 e Canale 5

Il secondo ascolto assoluto della serata è DiMartedì: il programma di La7 totalizza 1.736.000 spettatori e l’11.13% di share, mentre la coda di DiMartedì Più è seguita da 575.000 spettatori (9.12%). La rete resta così davanti a Canale 5 negli ascolti assoluti, ma non nello share.

Su Canale 5 va in onda Giorgia – Last Call, il concerto all’Unipol Dome di Milano, che raccoglie 1.614.000 spettatori e il 12.17%. Subito dopo, l’after show è visto da 801.000 spettatori con il 13.68%.

Le altre reti

Passando alle restanti reti, su Italia 1 I mercenari 4 – Expendables ha davanti 1.195.000 spettatori (6.72%) e su Rete 4 Verità Nascoste si ferma a quota 1.083.000 (8.67%). Sul Nove Comedy Match raduna 658.000 spettatori (4.02%), su Tv8 X Factor 636.000 (4.64%), su Rai 3 Filorosso 335.000 (2.44%) e su RealTime Primo Appuntamento 334.000 (1.86%). Chiude la lista Rai 2, con Party Angels visto da 243.000 spettatori (1.41%).

Bene il daytime Mediaset

Il buon momento di Mediaset va oltre la prima serata: nella lettura in total audience della giornata di martedì 10 novembre, anche il daytime del gruppo tiene bene e conferma la solidità dei programmi diurni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI