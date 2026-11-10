Stefano De Martino tornerà a Sanremo questo fine settimana per le audizioni finali di Area Sanremo, una delle tappe che portano alla 77esima edizione del Festival, in calendario dal 16 al 21 febbraio 2027.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La commissione e il calendario delle audizioni

La trasferta ruota attorno ai giovani talenti. Sabato 14 e domenica 15 novembre i concorrenti si esibiscono davanti alla Commissione musicale, guidata dal direttore artistico e formata da Claudio Fasulo, vicedirettore intrattenimento Prime Time Rai, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma. Fino a giovedì 12 novembre le selezioni preliminari proseguono al Palafiori, e in quella data saranno comunicati i nomi di chi passa alla fase successiva. Alle finali sono attesi almeno sessanta concorrenti e alla fine verranno proclamati i quindici vincitori di Area Sanremo 2026, con la consegna delle targhe.

I numeri indicano un concorso in crescita: le candidature sono state 468, per 523 persone coinvolte tra 443 solisti, 12 duo e 13 band, con 26 minorenni. Rispetto al 2025 gli artisti sono 18 in più. Fino al 15 novembre gli iscritti hanno inoltre a disposizione Area Sanremo Music Week, un programma di attività gratuite riservate a loro.

La visita avrà anche un lato extramusicale: è probabile che De Martino incontri il sindaco Alessandro Mager e l’amministrazione comunale per un confronto sui prossimi appuntamenti, e che ne approfitti per un nuovo sopralluogo al Teatro Ariston.

Dal confronto di novembre a Sarà Sanremo

Subito dopo arriva il passaggio decisivo. Il 21 e 22 novembre, nell’Area Sanremo Finals, i quindici vincitori del contest cittadino affrontano altrettanti artisti arrivati dal circuito di Sanremo Giovani: dall’incrocio escono sei finalisti assoluti, tre per ciascun canale di selezione, che si giocano le ultime possibilità di entrare nel Festival. L’appuntamento conclusivo è Sarà Sanremo, in onda in diretta su Rai1 venerdì 11 dicembre dal Teatro dell’Opera del Casinò, con la conduzione dello stesso De Martino: al termine delle esibizioni uno solo dei sei conquista un posto tra i Big.

L’ipotesi di svelare i Big durante Sarà Sanremo

Quella serata potrebbe diventare anche il palcoscenico dell’annuncio del cast principale. Da regolamento i nomi dei Big possono essere comunicati non prima del 29 novembre, e negli ultimi anni l’annuncio è stato tradizionalmente affidato a una domenica del Tg1. La direzione artistica e Rai, però, stanno valutando di abbandonare quel formato per “eventizzare” la comunicazione, sfruttando proprio l’11 dicembre. Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, De Martino avrebbe in mente di svelare in blocco e in diretta i 24 Campioni in gara: 23 artisti affermati più il vincitore di Sanremo Giovani, con le candidature dei Big che si chiudono il 23 novembre 2026.

Non è esclusa nemmeno una soluzione in preserale, nella fascia che precede il telegiornale. Il nodo è anche pratico: concentrare l’annuncio in un unico show televisivo rende più difficile evitare fughe di notizie. Al momento non c’è una conferma ufficiale né sulla data né sulle modalità, mentre l’obiettivo, secondo quanto si apprende, è trasformare l’annuncio del cast in un momento di spettacolo a sé.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI