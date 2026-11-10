Stasera, martedì 10 novembre 2026, Rai 2 trasmette in prima serata la prima puntata di Party Angels, il docureality che segue due ballerine alla scoperta del mondo della notte e dei grandi eventi.

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Due ballerine in cerca del proprio posto

Aya e Giulia puntano a ritagliarsi uno spazio nel circuito del lusso e degli eventi internazionali. Nel corso delle due puntate le vediamo alle prese con performance, prove, incontri e momenti di backstage, tra ambizioni, rivalità, amicizie e qualche tradimento. Con loro c’è Raffaella Zardo, pr e manager con una lunga esperienza nel settore, che nel programma fa da mentore e cerca di spingere le due ragazze verso un salto di qualità (il pubblico televisivo la conosce anche come storica conduttrice di Sipario, il rotocalco del TG4 su Rete 4). Il racconto è tenuto insieme dalla voce fuoricampo di Nicola, amico di lunga data della Zardo e attivo nel settore finanziario, che accompagna chi guarda da un segmento narrativo all’altro. Il programma, scritto e diretto da Alberto D’Onofrio, mostra anche il lato meno appariscente della notte, fatta di talento, determinazione e sacrificio: dietro le luci dello spettacolo, insomma, c’è un mestiere vero.

Da Riccione a Ibiza, con le guest star

Il percorso attraversa alcune capitali della vita notturna. Si parte dalla Riviera romagnola, tra Riccione e Rimini, e poi ci si sposta in Spagna, a Madrid, Barcellona, Formentera e Ibiza, dove le tappe si svolgono tra Pacha Ibiza, Samsara Beach e Rock Island. Nel primo appuntamento a Riccione si apre con il dj set di Bob Sinclar, mentre il racconto fa un’incursione anche nella vita di Gianluca Vacchi, imprenditore e content creator. Sul cammino delle due ragazze compaiono altri nomi noti della scena internazionale, come DJ Luciano e Marco Carola. Sono loro a spiegare che cosa serve davvero per restare a galla in questo mondo, ben oltre l’apparenza glamour: disciplina, professionalità e una cura di sé costante. A Ibiza, poi, Aya e Giulia incontrano anche giovani che vivono e lavorano sull’isola.

Quando e dove vederlo

La prima puntata va in onda stasera su Rai 2 alle 21:20. Il secondo appuntamento è fissato per martedì 17 novembre 2026, in prima serata alla stessa ora.

Entrambe le puntate sono disponibili su RaiPlay, in diretta streaming oppure on demand dopo la trasmissione. Il titolo completo è Party Angels by High Life, prodotto da Daniele Di Lorenzo per LMD Comunicazione per la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI