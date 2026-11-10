Prime Video ha fissato la data della seconda stagione di Overcompensating: la commedia tornerà in streaming mercoledì 17 febbraio 2027, con tutti e otto gli episodi pubblicati in una volta sola.

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Il secondo semestre di Benny

La serie è creata e interpretata da Benito Skinner e segue Benny, matricola al college che cerca di nascondere la propria omosessualità per integrarsi con i nuovi compagni di corso. Nei nuovi episodi lo ritroviamo al secondo semestre, alle prese con amori appena nati, incontri imbarazzanti, risvegli sessuali e la prova più rischiosa di tutte: gli sport universitari. Il racconto resta profondamente personale e divertito, e continua a indagare fin dove siamo disposti a spingerci pur di compensare, mentre proviamo a capire chi siamo davvero. In un podcast, lo stesso Skinner ha raccontato che Benny avrà una storia con Miles.

Il cast, tra conferme e new entry

Wally Baram è Carmen, l’amica di Benny, mentre Mary Beth Barone veste i panni di Grace, la sorella maggiore. Il cast di contorno comprende Adam DiMarco, Rish Shah, Corteon Moore, Tom Francis, Owen Thiele, Kyle MacLachlan e Connie Britton. Come guest star ricorrenti si aggiungono Aisha Dee, AnnaSophia Robb e lo stesso Francis, che nel frattempo si è fatto conoscere in YOU.

Produzione e distribuzione

Dietro la serie ci sono A24, Strong Baby e Amazon MGM Studios. Skinner è anche tra gli sceneggiatori e i produttori esecutivi, lo showrunner è Scott King e tra i produttori esecutivi torna anche Charli XCX.

Il primo ciclo di episodi era arrivato il 15 maggio 2025 con dieci puntate, e il rinnovo era seguito quattro mesi più tardi, a settembre. I nuovi otto episodi saranno disponibili in esclusiva in oltre 240 paesi e territori, Italia compresa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI