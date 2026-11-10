È arrivato il trailer ufficiale italiano di King & Conqueror, insieme alla data: la serie debutta in Italia il 15 dicembre 2026. Andrà in onda su Sky, in esclusiva, e in streaming su NOW, con James Norton e Nikolaj Coster-Waldau chiamati a dare volto ad Aroldo di Wessex e a Guglielmo di Normandia.

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Il debutto su Sky e NOW

La produzione conta otto episodi e arriva con l’etichetta Sky Exclusive. L’appuntamento è su Sky Atlantic a partire dal 15 dicembre, con due capitoli inediti ogni martedì: quattro settimane di programmazione, fino al 5 gennaio 2027, per seguire l’intero arco narrativo.

La partita per la corona d’Inghilterra

Dietro il progetto c’è Michael Robert Johnson, sceneggiatore di Sherlock Holmes, che ha creato la miniserie. Al centro della vicenda ci sono due nobili ambiziosi dell’Europa medievale, Aroldo, conte del Wessex, e Guglielmo, duca di Normandia, quest’ultimo noto anche con il soprannome di Guglielmo il Bastardo. All’inizio li legano alleanza e amicizia, ma le rivalità tra le rispettive famiglie e gli intrighi delle corti inglese e francese finiscono per logorare quel rapporto.

Quando Edoardo il Confessore si avvicina alla fine del suo regno, la successione diventa il nodo di tutto. Il sovrano indica Guglielmo come erede, mentre Aroldo, forte del proprio peso politico e militare in Inghilterra, non ha alcuna intenzione di rinunciare alle sue ambizioni. Da quel momento entrambi cercano alleati e stringono accordi, compiendo scelte che mettono a rischio il futuro delle rispettive casate.

Lo scontro esplode nel 1066: Aroldo deve prima respingere l’invasione del re norvegese Harald lo Spietato, poi fronteggiare la spedizione militare di Guglielmo. Il racconto culmina nella battaglia di Hastings, che decide le sorti della monarchia inglese e cambia il volto del Paese.

Il cast e chi c’è dietro la macchina da presa

Accanto ai due protagonisti ci sono Emily Beecham, che interpreta Edith Swan-Neck, la moglie di Aroldo, e Clémence Poésy nei panni di Matilda, duchessa di Normandia e consorte di Guglielmo. Tra gli altri interpreti figurano Eddie Marsan (re Edoardo), Juliet Stevenson (Lady Emma), Jean-Marc Barr (re Enrico), Bjarne Henriksen (conte Siward) e Oliver Masucci (Baldwin).

James Norton e Nikolaj Coster-Waldau, oltre a recitare, sono anche produttori esecutivi. Alla regia si alternano Bálint Szentgyörgyi (episodi 2-4), lo stesso Coster-Waldau (episodio 5) ed Erik Leijonborg (dal 6 all’8). Le riprese si sono svolte in Islanda tra marzo e luglio 2024; nel Regno Unito la serie è già andata in onda su BBC One dal 24 agosto 2025, con tutti gli episodi su BBC iPlayer lo stesso giorno, mentre negli Stati Uniti è disponibile su Prime Video.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI