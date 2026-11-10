Il debutto de L’Isola dei Famosi su Canale 5 è questione di settimane: le indiscrezioni convergono sui primi giorni di dicembre e Selvaggia Lucarelli, che guiderà il programma, mostra entusiasmo per un cast che considera tra i migliori che le siano capitati.

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Un cast stellare, con dinamiche esplosive fin da subito

Su Instagram la conduttrice ha scelto la prudenza quando le hanno chiesto se il programma sarebbe partito a Natale.

Non ho ben capito cosa voglia dire che andremo in onda a Natale: che parte a Natale? Che usciranno tutte le puntate il 25 dicembre? Che si arriverà al panettone?

La risposta non scopre le carte e lascia aperta più di una lettura. Poco dopo, sempre sui social, ha spiegato di non poter dire nulla di preciso, assicurando però che l’attesa non sarà lunghissima e che il cast, a suo giudizio, è tra i migliori di sempre.

Al Festival dello Spettacolo di Milano si è lasciata andare un po’ di più: se parlerà, ha precisato, sarà del primo e unico programma che condurrà a Mediaset, e l’esordio arriverà molto presto, prima di quanto si pensi.

Il cast, per citare Valeria Marini, è stellare. Funziona.

Capita, ha osservato, che un cast fortissimo sulla carta poi non decolli per mancanza di intesa tra i concorrenti. Questa volta l’alchimia è scattata subito e nei primissimi giorni sono emerse le dinamiche tipiche di un reality, come se i naufraghi convivessero da mesi e non da due o tre giorni, tra confidenza, simpatia e insofferenza.

Alcuni nomi non hanno ricevuto conferma ufficiale: tra quelli circolati in queste settimane ci sono Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma.

Il debutto a dicembre, tra indiscrezioni e periodo di garanzia

Le voci convergono su una finestra molto ravvicinata, i primi giorni di dicembre, salvo imprevisti. L’ipotesi appare plausibile anche per un dettaglio contrattuale: l’esclusiva dei naufraghi si riattiva quindici giorni prima dell’esordio e, se la data venisse confermata, scatterebbe a breve. Il vincolo impone di sparire dai social? No: serve soprattutto a passare dall’ufficio stampa del programma per interviste e impegni professionali, in modo da ottenere il via libera. Mediaset, per ora, non ha ufficializzato nulla.

Nel calendario televisivo dicembre cade fuori dal periodo di garanzia, quella porzione dell’anno in cui le reti sono chiamate a centrare obiettivi di share e di raccolta pubblicitaria. Le due finestre in cui gli spazi valgono di più si aprono a metà gennaio e a metà settembre, per chiudersi rispettivamente a metà maggio e a metà dicembre. Collocare il programma fuori da quel perimetro permetterebbe a Mediaset di contenere i danni sugli ascolti se il reality non dovesse ottenere i risultati sperati.

Il nuovo ciclo cambia però parecchio: si gira alle Filippine e non più in Honduras, senza diretta, con puntate registrate tra giugno e luglio 2026 e senza televoto. La stessa Lucarelli ha raccontato di quarantuno giorni trascorsi tra sole, pioggia, vento, umidità e la coda di un tifone. Sul quando andare in onda l’incertezza dura da mesi: il 9 luglio, presentando i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi aveva ipotizzato uno slittamento a cavallo tra il 2026 e il 2027 oppure ai primi mesi del 2027. Alla conduzione, come confermato dall’azienda, Lucarelli è affiancata da Alvin.

Dall’opinionismo alla conduzione

Il cambio di ruolo era tutt’altro che scontato e lei stessa lo ammette.

Spesso si ritiene che chi fa televisione sia perfetto in qualsiasi ruolo perché conosce il mezzo, ma in realtà il registro della conduzione è molto diverso da quello dell’opinionismo. L’opinionista è una spalla.

Quando le hanno proposto di condurre, ha raccontato, ha detto al proprio agente di non sapere se fosse capace e di non sentirsi all’altezza sulla carta, ma di voler provare. Il bilancio è positivo: crede di aver trovato una cifra personale, fatta di momenti istituzionali e insieme di polso della situazione, tra rimproveri, sottolineature, valorizzazioni, battute divertenti e qualche leggero cazziatone.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI