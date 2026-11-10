La notizia non è delle migliori per chi sperava in un’altra stagione lunga di Grey’s Anatomy: Chandra Wilson, che interpreta Miranda Bailey dal debutto del 2005, ha confermato che la stagione 23 si ferma a 13 episodi, il terzo ordine più basso nella storia della serie.

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Un ordine da 13 episodi, senza spiegazioni ufficiali

La conferma è arrivata dalla stessa attrice nel corso di un podcast. Wilson ha spiegato che ABC ha ordinato 13 episodi per la ventitreesima stagione. Le due precedenti ne avevano 18 a testa, mentre in passato la serie si è mossa in una forbice compresa tra 17 e 27 episodi. Finora per il taglio non è arrivata alcuna motivazione ufficiale.

La stagione è stata rinnovata il 30 marzo 2026 e ha debuttato il 15 ottobre 2026, con Meg Marinis ancora una volta showrunner. Va in onda il giovedì alle 22 su ABC, e gli episodi sono disponibili in streaming il giorno successivo su Hulu.

Per ora la parola cancellazione non si può usare: non esiste alcuna conferma che questa sia l’ultima stagione, e la riduzione dell’ordine non viene letta come un segnale di chiusura. L’ipotesi più gettonata chiama in causa ragioni di costo, ma resta una supposizione e non una comunicazione ufficiale.

Il piano per arrivare al 500° episodio

Il traguardo dei 500 episodi è piuttosto vicino. Quelli girati finora sono 467, e sul set se ne parla senza problemi: Wilson ha raccontato che l’argomento torna spesso tra cast e troupe, e che lei ha già abbozzato un modo per arrivarci.

Yeah, we talk about 500. 500 is a really good number, and I had, like, kind of worked out how we were going to do it. I said, so we’re doing 13 this season. If we implode that and actually do a 13 and a 14 in a 2-hour season finale, that’ll put us at 480 at the end, right? So, now we only need 20, and we could do, like, a full 20-episode season next season instead of 13, and that would be 500 at the end or do 19 and start season 25 with the 500th.

Il ragionamento parte dal finale di stagione: se diventasse un evento di due ore, valendo come episodio 13 e 14, il conteggio salirebbe a 480. Da lì ne restano venti da recuperare, e le strade sono due: una stagione piena da 20 episodi il prossimo anno, oppure 19 episodi con il 500° ad aprire la stagione 25. In entrambi gli scenari la puntata numero 500 non arriverà prima della prossima stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI