Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato il bacio tra Megan Ria e Alessandro Varsi. Da allora la loro intesa divide: c’è chi la legge come passione e chi ci vede una mossa studiata a tavolino.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il bacio e i dubbi di Marina La Rosa

Marina La Rosa ha messo in discussione la spontaneità e ne ha parlato direttamente con Megan, ricostruendo i passaggi della loro conoscenza: la catena in cui non ha scelto Varsi, le frasi che l’hanno ferita, il salvataggio mancato e poi, di colpo, l’intesa fisica.

«Ti ho fatto tutta l’analisi, ti vedo sempre molto ambigua. Quella famosa catena in cui non hai scelto Varsi, poi ci sono state quelle frasi che ti hanno tanto ferito, poi non l’hai salvato e poi improvvisamente c’è tutta questa intesa fisica. Sono felice per voi, ma dal mio punto di vista metto in dubbio tutta questa spontaneità».

Megan ha accolto la critica con stupore e ha ricordato che era stata proprio Marina a consigliarle di lasciarsi andare con Varsi. La replica è arrivata subito: quel suggerimento risaliva a qualche mese prima.

Il sospetto sulle tempistiche

Secondo Marina, Megan si sarebbe avvicinata prima a Giacomo Gallani e solo in un secondo momento a Varsi, con una coincidenza che non la convince: succede sempre mentre è in nomination. Anche Guendalina Tavassi e Andreas Müller non credono fino in fondo alla coppia, e Müller dice di non essersi mai accorto di un interesse reciproco tra i due.

Sui social il duo è già stato ribattezzato «Megarsi». Pesa anche il passato recente: una settimana prima Varsi aveva chiamato Megan «giocattolo», suscitando indignazione e costringendo Ilary Blasi a intervenire in diretta. I baci hanno quindi riacceso la discussione, anche se non ci sono elementi per affermare che la relazione sia costruita a tavolino.

La versione dei diretti interessati

Entrambi respingono ogni accusa di convenienza. Varsi è netto: «Non è una strategia, non è una convenienza, ci stiamo conoscendo e piacendoci». E aggiunge che tra loro ci sono più somiglianze che differenze. Nel corso della discussione è intervenuta anche Federica Morello, che ha informato la coppia dei sospetti nati nella casa per dare loro modo di difendersi. Danto ha poi riferito l’episodio a Marina, senza capire il motivo dei suoi dubbi, visto che era stata proprio lei a spingerli l’uno verso l’altra. La risposta di Megan alla conduttrice del gruppo è stata caustica: «È fortissima lei a giocare». Federica, dal canto suo, ritiene che a fare strategia sia chi continua a parlare della questione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI