Filorosso esce dal prime time del martedì di Rai3 dopo la puntata del 17 novembre: il programma di Antonino Monteleone si ferma fino alla pausa natalizia, mentre dal 24 novembre va in onda al suo posto Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Filorosso si ferma dopo la puntata del 17 novembre

Stasera, martedì 10 novembre, va in onda la penultima puntata: otto giorni dopo il programma si ferma e la formula finisce sotto esame. La sospensione, secondo quanto si apprende, serve proprio a rivedere l’impianto alla luce di risultati d’ascolto poco brillanti. Dal 15 settembre sono andate in onda 8 puntate e una sola, quella del 29 settembre, ha superato il 3% di share, con un 3,1%. Quello stesso giorno si è registrato anche il picco di pubblico, 389.000 spettatori, comunque sotto quota 400.000. Le due puntate più recenti, il 27 ottobre e il 3 novembre, hanno avuto 255.000 e 287.000 spettatori, entrambe con il 2,1% di share.

Per provare a invertire la rotta, stasera è prevista un’intervista a Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, e secondo indiscrezioni al suo fianco ci sarà anche Marco Mancini, ex agente segreto.

L’ipotesi di uno stop definitivo

La pausa potrebbe essere più di una sospensione temporanea. Secondo voci non confermate, la puntata del 17 novembre potrebbe chiudere l’esperienza di Filorosso in prima serata, senza alcun rientro previsto con il nuovo anno. Al momento non arrivano conferme ufficiali in un senso o nell’altro.

Dal 24 novembre arriva Indovina chi viene a cena

Il martedì sera di Rai3 cambia volto: dal 24 novembre, ogni settimana in prime time, va in onda Indovina chi viene a cena, il programma d’inchiesta ideato e condotto da Sabrina Giannini. Le puntate ruotano attorno all’alimentazione e al modo in cui il cibo viene prodotto, all’etica industriale, all’agricoltura, agli ecosistemi, al cambiamento climatico, alla tutela delle risorse naturali e ai modelli di vita sostenibili.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI