In Clashing Through the Snow, la commedia natalizia di Prime Video di cui è da poco uscito il trailer, Christopher Briney e Michelle Randolph sono due editor di case editrici rivali che devono dividersi un’auto a noleggio. Il film, diretto da Carlson Young, arriva sulla piattaforma il 23 novembre.

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Sul set di un viaggio che non va come previsto

Il trailer si apre con una voce fuori campo che presenta i due protagonisti, Hannah e Ryan, e lascia intendere che più di qualcuno si chiederà come siano finiti nei panni di Babbo Natale e Mrs. Claus: il filmato li mostra in costume, poi racconta il viaggio verso New York che li ha portati fin lì. Sullo sfondo si sente Take Me Home (4 Christmas), il nuovo singolo natalizio di Olivia Rodrigo. Quando i due incontrano il personaggio di Lukas Gage, in quella che sembra una locanda infestata, Ryan rivolge a Hannah una battuta memorabile.

“If I get murdered in my sleep, I will haunt you. Aggressively.”

Due rivali in corsa verso New York

La trama ruota attorno a Ryan Mitchell (Briney) e Hannah Hendricks (Randolph). Una tempesta di neve li blocca in aeroporto durante le feste e li costringe a condividere un’auto a noleggio per una corsa da costa a costa fino a New York. I tagli al budget minacciano di far fuori uno dei due posti di lavoro, perciò entrambi inseguono di nascosto l’accordo che salverebbe loro la carriera, e ogni chilometro diventa una sfida ad alta tensione. Tra contrattempi lungo la strada, deviazioni inattese e il fascino di una piccola città, però, lo spirito natalizio riesce a sciogliere anche la rivalità più accanita in qualcosa che nessuno dei due aveva messo in conto.

Il cast e chi lavora dietro la macchina da presa

La regia è di Young, che dirige una sceneggiatura firmata da Danny Mackey e Rebecca Ewing. Accanto a Briney, alla Randolph e a Gage recitano Andrew Schulz, Julia Fox e Paris Hilton. Il film è prodotto da McG, Mary Viola, Lena Roklin e Bruce Wayne Gillies.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI