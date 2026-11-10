Netflix entra nel vivo del progetto Catan e affida a Aaron e Adam Nee la scrittura e la regia di un film live-action tratto dal celebre gioco da tavolo. L’accordo per i diritti globali esclusivi risale all’ottobre 2025, mentre la piattaforma ha preferito non commentare la notizia.

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Netflix punta sui fratelli Nee per l’adattamento

Secondo fonti vicine alla lavorazione, i due fratelli scriveranno il copione e dirigeranno il lungometraggio, il primo sviluppo annunciato da quando la piattaforma ha acquisito i diritti sul gioco. Al momento non è ancora chiaro come i Nee tradurranno la meccanica di gioco in una storia, e non esiste una data di uscita. Interpellata sulla vicenda, Netflix non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Per i due registi è una nuova proprietà intellettuale importante a cui imprimere un tocco personale. Di recente hanno firmato la sceneggiatura di Masters of the Universe per Amazon MGM e quella del film di spionaggio in arrivo su Netflix con protagonisti Kevin Hart e Henry Cavill. Dietro la macchina da presa hanno diretto la commedia d’azione The Lost City del 2022, con Sandra Bullock e Channing Tatum, e la crime comedy Band of Robbers del 2015.

Un accordo che copre film, serie e videogiochi

L’intesa siglata nell’ottobre 2025 riguarda lo sfruttamento esclusivo dei diritti a livello mondiale e va oltre il solo lungometraggio. Il patto prevede film live-action e d’animazione, serie televisive scripted, progetti unscripted e videogiochi: il film affidato ai Nee è dunque uno dei possibili adattamenti previsti, non l’intero listino.

Il gioco nasce dalla fantasia di Klaus Teuber e arriva sul mercato nel 1995 con il titolo The Settlers of Catan, prima di diventare semplicemente Catan. Da allora ha superato i 45 milioni di copie vendute ed è stato tradotto in più di 40 lingue. L’ambientazione è l’isola immaginaria di Catan, dove i coloni si muovono tra paesaggi diversi, alleanze che cambiano e risorse limitate, mentre i predoni si aggirano per la mappa: il gioco mescola strategia, negoziazione delle risorse e costruzione di un mondo.

Chi affiancherà i due registi sul set

Alla produzione dei progetti legati all’accordo lavoreranno Darren Kyman, della casa editrice Asmodee, Pete Fenlon di Catan Studio (studio di proprietà dello stesso gruppo) e i figli di Teuber, Guido e Benjamin, affiancati da Roy Lee di Vertigo Entertainment.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI