Bishop è la nuova serie crime di Prime Video con Joel Kinnaman e John Malkovich. A raccontarne l’atmosfera è Jennifer Beals, che nel cast interpreta la psicologa Maggie Loftin. L’attrice ha parlato di una lavorazione intensa e di un progetto in cui si intrecciano indagine criminale, potere e legami di sangue.

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Jennifer Beals e l’oscurità di Bishop

Descrivendo la sua esperienza sul set, Beals ha parlato di una produzione fuori dal comune e ha lodato il lavoro del creatore Little Marvin e la qualità dei compagni di scena. In Kinnaman, protagonista nei panni di Bishop Graves, ha detto di aver trovato un partner presente e generoso, mentre sul personaggio affidato a Malkovich ha confessato una certa curiosità. A catturare la sua attenzione è stato però il cuore tematico della serie: secondo l’attrice il racconto esplora l’oscurità dell’animo umano e la possibilità che una forma di luce riesca comunque a farsi strada al suo interno.

Un serial killer popolare tra i più poveri

La premessa mette in discussione le coordinate classiche del crime televisivo. Al centro c’è un detective della omicidi di San Francisco che dà la caccia a un serial killer deciso a colpire i cittadini più ricchi e influenti. Il particolare più inquietante è il consenso che l’assassino conquista tra le fasce meno abbienti: le indagini diventano così un confronto sulle disuguaglianze sociali e sul modo in cui potere e giustizia si intrecciano.

Il caso si fa personale quando Bishop Graves comincia a sospettare che gli omicidi siano legati a Lincoln Graves, l’uomo più potente di San Francisco nonché suo padre, interpretato da Malkovich. Questa dinamica familiare e morale rischia di spostare il baricentro drammatico della storia dal mistero al conflitto tra generazioni.

Il cast e la lavorazione

Accanto a Kinnaman e Malkovich, Jennifer Jason Leigh è Jillian Graves, zia del protagonista e sorella di Lincoln, mentre Beals veste i panni di Maggie Loftin, psicologa del dipartimento di polizia. Nel cast figurano anche Jordana Brewster, che interpreta l’ispettrice esperta Kat Claiborne, Harry Treadaway nel ruolo di Wyatt e Xavier Samuel in quello di Anthony “Ant” Graves, fratello minore di Bishop. Completano il quadro, con parti ricorrenti, Ulrich Thomsen ed Erik Svedberg-Zelman, mentre John Larroquette, Rob Yang e Rick Hoffman compaiono come guest star.

La serie porta la firma di Little Marvin e Tony Saltzman. Il primo è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo, mentre il pilot è diretto da Michael Uppendahl. Le riprese si sono svolte a Montreal dal 19 maggio al 10 settembre 2026, con la città canadese chiamata a fare le veci di San Francisco. Prime Video aveva dato il via libera al progetto a settembre 2025, e a febbraio 2026 era arrivato l’annuncio di Malkovich nel ruolo di Lincoln. Una data di uscita ufficiale non c’è ancora: a riprese concluse, le indiscrezioni indicano il 2027 come orizzonte più probabile. Per Little Marvin è la seconda serie nell’ambito dell’accordo con Amazon MGM Studios, dopo Them.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI