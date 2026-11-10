Ornella Muti non si ritira da Ballando con le Stelle. A rassicurare i fan è il suo maestro, Pasquale La Rocca: l’attrice sta recuperando dall’infortunio alla spalla e sabato tornerà regolarmente in pista con lui.

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Nessun ritiro e nessun tutore per la Muti

Intervenendo in televisione, Pasquale La Rocca ha spiegato che alla sua partner non serve alcun sostegno per la spalla e che il tutore messo a disposizione con ironia da Barbara d’Urso può restare dov’è. Il ballerino ha poi raccontato che oggi i due non si sono allenati e che si concederanno qualche giorno di riposo prima di tornare in gara.

“Il tutore che aveva Barbara d’Urso? No, non le serve, non le serve. Anzi, ci tengo a dire che Ornella sta recuperando. Oggi non ci siamo allenati, ovviamente prenderemo un po’ di giorni di riposo, ma lei è molto determinata. Ha lo spirito di una vera combattente, quindi è decisa a ritornare”.

Sabato il programma arriva alla settima puntata e la coppia tornerà giudicabile in pista, senza alcun supporto ortopedico.

L’infortunio e la reazione in studio

Il problema alla spalla risale alla sesta puntata, quando Muti ha dovuto fermare l’esibizione dopo appena 38 secondi, perché il dolore era diventato insostenibile. Le sue condizioni erano peggiorate dopo una caduta durante le prove del venerdì. La produzione le aveva prospettato due strade: il ritiro oppure la permanenza in pista per almeno trenta secondi, il minimo per essere giudicabile. L’attrice aveva scelto la seconda. Sul peso di questi giorni la Muti si è soffermata anche a proposito delle cure:

“Gli antidolorifici mi tengono imbambolata, non sono lucida”.

Nel corso della puntata La Rocca ha replicato con durezza a Barbara d’Urso, che a suo dire aveva parlato d’altro mentre la sua partner era in difficoltà con le lacrime agli occhi. Le schermaglie tra le due donne erano già comparse in una puntata precedente, quando la Muti aveva detto alla D’Urso di averle portato via proprio il ballerino. Ora il maestro ci ha tenuto a chiarire il senso di quella reazione.

“Ci tengo anche un attimino a spiegare quella che è stata un po’ la mia reazione, dettata dall’emotività di un momento in cui ho visto la mia partner in difficoltà, con le lacrime agli occhi. In quel momento ho sentito parlare completamente di tutt’altro e l’ho trovato poco carino”.

Quella con la giurata, però, non era una questione personale: avrebbe risposto allo stesso modo a chiunque gli avesse rivolto quella provocazione, perché il suo obiettivo era prendere le difese del programma.

“Non era per polemizzare, ma semplicemente per difendere il programma”.

L’indiscrezione sulle prime puntate

All’inizio di novembre era circolata un’indiscrezione secondo cui Ornella Muti avrebbe dovuto partecipare soltanto per tre o quattro puntate, per poi appassionarsi all’esperienza e decidere di restare. La ricostruzione lascia qualche perplessità: se l’ingaggio fosse stato davvero così breve, non è chiaro quale uscita fosse stata pensata, se un ritiro volontario concordato con la produzione. Di certo, per come l’ha raccontata La Rocca, l’attrice ha deciso di non fermarsi nonostante l’infortunio, e il percorso è ormai ben oltre il giro di boa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI