La quarta e ultima stagione di Yellowjackets debutta su Paramount+ venerdì 20 novembre. Con questi episodi la serie con Melanie Lynskey e Christina Ricci arriva al termine e riporta sullo schermo le sopravvissute, divise tra passato e presente.

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Il debutto della stagione finale

Il capitolo conclusivo esce in esclusiva sulla piattaforma con dieci episodi, disponibili per gli abbonati al piano Paramount+ Premium. È già online il trailer ufficiale, da cui emerge come il ritorno nella società sia, per le protagoniste, drammatico quasi quanto i giorni trascorsi nella natura selvaggia.

Il cast

Nell’atto finale ritroviamo Melanie Lynskey e Christina Ricci alla guida del gruppo, con Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess e Hilary Swank. Come guest star si uniscono June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun e Dulé Hill.

La trama e la chiusura della serie

La storia ruota attorno alle ragazze di una squadra di calcio del liceo, scampate a un disastro aereo nelle terre più remote del Nord America. La serie segue le loro vicende di allora e le esistenze adulte a quasi venticinque anni di distanza, e unisce horror psicologico, survival drama e racconto di formazione. Nelle nuove puntate, nel passato, devono nascondere segreti tremendi prima che arrivino i soccorsi. Nel presente un ritorno inatteso riapre ferite mai davvero rimarginate: ciò che è cominciato nella natura più selvaggia non ha ancora esaurito i suoi effetti e porterà a conseguenze più dolorose che mai.

La produzione è di Lionsgate Television per SHOWTIME, con distribuzione globale affidata a Paramount Global Content Distribution. Nell’ottobre 2025 i creatori e showrunner Ashley Lyle e Bart Nickerson hanno annunciato la fine della serie. L’ipotesi iniziale prevedeva un arco di cinque stagioni, poi è arrivata la scelta di fermarsi alla quarta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI