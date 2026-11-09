Arriva prossimamente in esclusiva su Netflix The Label, nuova serie italiana in sei episodi ambientata nell’industria musicale. Gli interpreti principali sono Christian De Sica e Claudio Santamaria, la regia è di Luca Miniero e la produzione di Be Water Film.

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L’ultima etichetta indipendente e la sua crisi

La storia segue l’anno più turbolento della Label, l’ultima grande etichetta indipendente italiana, attraversata da una crisi che travolge tre generazioni della stessa famiglia. Ade, il patriarca geniale e dispotico che ha il volto di Christian De Sica, non riesce a rinunciare al comando. Suo figlio Carlo, interpretato da Claudio Santamaria, resta stretto tra le pressioni delle banche e un’eredità familiare difficile da portare avanti. A smuovere gli equilibri è Celeste, la nipote interpretata da Sofia Conti, che nelle stanze dell’etichetta porta le sonorità e le tendenze della nuova scena musicale.

Con la bancarotta dietro l’angolo, la Label diventa un campo di battaglia tra vecchio e nuovo e parte la corsa alla canzone o all’artista capace di salvarla. Intorno a questa ricerca, il lavoro discografico di tutti i giorni si intreccia con relazioni sentimentali e artistiche destinate a spostare gli assetti tra i protagonisti.

Il cast e la regia di Luca Miniero

Con i due protagonisti ci sono Sofia Conti, nei panni di Celeste, Cristiana Capotondi, Ornella Muti, Madior Giorgio Fall e Martina Gatti. I sei episodi sono diretti da Luca Miniero, già autore di Benvenuti al Sud e in televisione di Lolita Lobosco e La Preside. Con De Sica aveva lavorato ne La scuola più bella del mondo, nel 2014, lo stesso film che aveva riunito sul set anche Santamaria.

Santamaria ha vinto il David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot. De Sica, 75 anni, ha alle spalle due stagioni della comedy di Prime Video Gigolò per caso, recitata accanto a Pietro Sermonti.

Autori, riprese e prima immagine

Il titolo completo della serie è The Label – Accordi di famiglia. Gli autori sono Giacomo Bendotti, Stefano Bises e Davide Serino: Bises è tra gli sceneggiatori di Gomorra e con Serino ha scritto Esterno notte di Marco Bellocchio. Alla produzione c’è Mattia Guerra per Be Water Film, mentre le riprese si sono svolte tra febbraio e maggio 2026.

Netflix ha diffuso la prima immagine ufficiale della serie. La data di uscita non è ancora stata annunciata e non esiste nemmeno un trailer.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI