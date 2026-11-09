HBO ha pubblicato i character poster ufficiali dei tre protagonisti della nuova serie dedicata a Harry Potter: Dominic McLaughlin è Harry, Arabella Stanton è Hermione Granger e Alastair Stout è Ron Weasley. Le immagini escono mentre a Londra si accendono le luci di Natale a tema Harry Potter e accompagnano l’attesa per il debutto del 25 dicembre.

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Il nuovo trio e i poster

In ogni immagine uno dei giovani attori tiene la bacchetta in verticale davanti al volto, sotto lo slogan The First Year Begins. Il poster di Harry si riconosce per gli occhiali tondi, la cicatrice a forma di fulmine e la cravatta a righe dei Grifondoro, mentre quello di Hermione segue lo stesso impianto grafico. Sulle immagini compaiono anche il titolo, il marchio HBO Original e la data del 25 dicembre su HBO Max. I poster arrivano a poco più di sei settimane dall’esordio.

La scelta del trio ha richiesto mesi di selezioni: prima di annunciarlo, a maggio 2025, la produzione ha valutato circa 40.000 candidati. Stanton è la più esperta dei tre, con un passato sul palcoscenico nel West End londinese che comprende Matilda the Musical, mentre per Stout questo è il primo ruolo importante davanti alla macchina da presa.

Chi affianca i tre protagonisti

Intorno al nuovo trio ruota una schiera di nomi noti: John Lithgow interpreta Albus Dumbledore, Janet McTeer è Minerva McGonagall, Paapa Essiedu veste i panni di Severus Snape e Nick Frost quelli di Rubeus Hagrid. Il cast comprende poi Lox Pratt come Draco Malfoy, Warwick Davis nei panni di Filius Flitwick e Katherine Parkinson in quelli di Molly Weasley, insieme ai gemelli Weasley affidati a Tristan Harland (Fred) e Gabriel Harland (George), a Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Bel Powley (Petunia Dursley) e Daniel Rigby (Vernon Dursley). Rory Wilmot è Neville Longbottom. Per la seconda stagione si sono aggiunti Rafe Spall come Arthur Weasley e Kit Harington come Gilderoy Lockhart.

Quando debutta

La prima stagione, che porta sullo schermo Harry Potter and the Philosopher’s Stone, arriva il 25 dicembre 2026 su HBO e in streaming su HBO Max nei mercati in cui il servizio è disponibile. Gli episodi sono otto e raccontano la scoperta della magia, l’ingresso a Hogwarts e la minaccia che si nasconde. Il progetto ha come showrunner Francesca Gardiner, già dietro Succession, mentre Mark Mylod firma la regia di diversi episodi. Alla produzione, firmata da HBO con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television, partecipa anche David Heyman, che aveva prodotto i film originali. Il piano è adattare un libro per stagione lungo un arco di circa dieci anni, e a maggio 2026 è già arrivato il rinnovo per un secondo capitolo tratto da Harry Potter and the Chamber of Secrets.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI