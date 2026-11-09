Venerdì 13 novembre arriva su Netflix Heartland, il thriller che riporta Jessica Chastain nei panni di un’investigatrice, questa volta alle prese con una scomparsa nel mondo della musica country di Nashville.

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Una ex stella del country torna a Nashville

Chastain interpreta Misty, cantante di successo che ha voltato le spalle ai palchi e vive lontano dai riflettori. La sparizione della nipote la riporta in circolazione: per ritrovarla deve tornare in un ambiente che conosce bene ma da cui si era allontanata, e lo fa sapendo quali rischi comporta cercare una persona scomparsa. Nel trailer racconta di essere stata via vent’anni.

Le ricerche la portano dentro la scena musicale della città, dove la ragazza stava costruendo una carriera da cantante. Seguendo le sue tracce, Misty trova un indizio che potrebbe indicare un omicidio e deve fare i conti con le resistenze di più persone. Sotto la superficie patinata dell’industria discografica c’è una zona d’ombra di cui si parla poco, e la protagonista ha probabilmente anche conti in sospeso con il proprio passato.

Chi c’è nel cast di Heartland

Dietro la macchina da presa c’è Shana Feste, che firma anche la sceneggiatura e che conosce bene il mondo del country: aveva già diretto Country Strong, dove recitava proprio Garrett Hedlund. L’attore lavora di nuovo con lei nel ruolo di Roy Combs, mentre Jennifer Nettles è Winnie Jo Lean e Ross Lynch interpreta Jace Jacobs. Nel cast ci sono anche Wynn Everett, John Hawkes, Hill Harper, Norbert Leo Butz, Isabelle Kusman e David Rysdahl. La nipote scomparsa, una musicista in ascesa, è affidata a Carter Faith, cantante emergente anche nella vita.

Il personaggio di Misty, ha spiegato l’attrice, non si lascia incasellare in un solo registro:

Misty può essere tenerissima e, cinque minuti dopo, sparare alle finestre di qualcuno.

La colonna sonora e l’arrivo su Netflix

La musica pesa nella storia più che come semplice sfondo. Chastain canta nella colonna sonora e la title track, “Heartland”, è un duetto con Jennifer Nettles, come si intravede anche nel trailer. Il disco esce su tutte le piattaforme di streaming nello stesso giorno del film, venerdì 13 novembre.

La pellicola dura poco meno di due ore ed è classificata R negli Stati Uniti. La produzione è firmata Chernin Entertainment e Sandbox Studios, con Jenno Topping, Peter Chernin, Jason Owen, Mark Anthony Little e Randall Poster al lavoro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI