Prime Video ha diffuso il trailer finale di Blade Runner 2099, la miniserie che porta sul piccolo schermo l’universo di fantascienza immaginato da Ridley Scott. Gli otto episodi arriveranno sulla piattaforma il 25 novembre 2026.

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Il nuovo ordine dei Replicanti

Il filmato si apre con una domanda dal tono di interrogatorio, rivolta a chi guarda:

Sei un umano buono o malvagio?

Da lì si capisce che Los Angeles è risorta dalle proprie macerie, ma a ricostruirla non è stata l’umanità. A dettare le regole del nuovo ordine sono i Replicanti, le creature artificiali che per decenni erano rimaste subordinate ai loro creatori. La storia è ambientata mezzo secolo dopo Blade Runner 2049, e in quel mezzo secolo, stando a quanto lascia intendere il trailer, c’è stato spazio per una rivolta su larga scala dei sintetici, degenerata in un conflitto sanguinoso. Ora i ruoli sono rovesciati: i Replicanti inseguono, gli esseri umani scappano. Chi costruisce, però, può anche cancellare ciò che ha creato, e il trailer lo ribadisce con un avvertimento:

Qualunque cosa tu possa costruire, puoi anche distruggerla.

Il potere appena conquistato, insomma, poggia su fondamenta tutt’altro che solide.

Cora e Olwen, due fughe che si incrociano

Al centro della vicenda ci sono due donne. Cora, interpretata da Hunter Schafer, è una fuggitiva decisa a chiudere i conti con il proprio passato: per riuscirci assume una nuova identità e si spaccia per una Blade Runner, una mossa rischiosa che la getta in una realtà dove nascondere ciò che è davvero diventa questione di sopravvivenza. Olwen, il personaggio di Michelle Yeoh, è invece una Replicante che ha davanti a sé soltanto pochi giorni. Veterana tra i Blade Runner, affianca la misteriosa nuova recluta per indagare su una cospirazione in espansione, le cui radici affondano nei “peccati originali” più oscuri della città.

Le due finiscono così a collaborare, sulle tracce di un ricercato che custodisce un segreto capace di far crollare l’equilibrio dell’intera città. Il trailer lascia intravedere anche un’altra possibilità, quella di una cura per i Replicanti, e con essa nuove domande sul desiderio di allungare la vita e di superare i limiti imposti dalla natura.

La showrunner Silka Luisa ha descritto Cora come un’umana che ha passato l’esistenza a sfuggire ai Blade Runner e che ora è costretta a fingersi una di loro, perdendo di fatto la propria umanità.

Il debutto su Prime Video e il cast

La distribuzione seguirà una strada poco comune per le serie contemporanee: tutti e otto gli episodi verranno pubblicati insieme il giorno della première, anziché con il tradizionale appuntamento settimanale. La miniserie sarà visibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori.

Accanto a Michelle Yeoh e Hunter Schafer, il cast principale comprende Dimitri Abold e Lewis Gribben. Tra le guest star ricorrenti figurano Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e l’italiano Maurizio Lombardi.

Il progetto è stato creato e viene guidato da Silka Luisa, showrunner e produttrice esecutiva. Jonathan van Tulleken ha diretto i primi due episodi ed è anche produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi compare Ridley Scott, regista del film del 1982, insieme a Michael Green, co-sceneggiatore di Blade Runner 2049, e ai cofondatori di Alcon Entertainment Andrew Kosove e Broderick Johnson. Le riprese principali si sono svolte nel 2024, seguite da una lunga fase di post-produzione, e la saga approda in televisione quarantaquattro anni dopo il lungometraggio che l’ha inaugurata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI