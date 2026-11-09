Babylon Berlin ritorna.

Babylon Berlin è di ritorno. La quinta e ultima stagione debutta domani, martedì 10 novembre, in esclusiva su Sky Atlantic alle 21:15 e in streaming su NOW: otto episodi, due a settimana, a quattro anni di distanza dalla precedente.

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Le cinque settimane che consegnarono la Germania a Hitler

Gli otto episodi si concentrano su un arco temporale strettissimo, quello che tra l’inverno e la primavera del 1933 cambiò il destino del Paese. Il racconto parte dal 30 gennaio 1933, giorno in cui Adolf Hitler riceve l’incarico di Cancelliere del Reich, e arriva fino alle elezioni di marzo. In mezzo c’è la notte del 27 febbraio, quando il Reichstag prende fuoco, seguita dalla sospensione delle libertà civili; il 5 marzo i tedeschi tornano alle urne.

Berlino resta la capitale dei locali notturni e delle faide criminali, ma il terreno su cui poggia la Repubblica di Weimar si sgretola sotto i colpi delle tensioni politiche e sociali, mentre il nazionalsocialismo guadagna posizioni giorno dopo giorno. Le vicende personali dei protagonisti si intrecciano così con lo smantellamento progressivo della democrazia tedesca.

L’indagine di Charlotte Ritter e la scomparsa di Rath

La stagione finale è tratta dal quinto romanzo di Volker Kutscher, Berlino brucia, pubblicato in Italia da Feltrinelli. Charlotte Ritter si ritrova coinvolta in una nuova indagine, pericolosa: qualcuno sta uccidendo ex soldati della Prima guerra mondiale e le piste risalgono fino al 1918, a un fascicolo scomparso in cui si parla del passato militare di Hitler. Quel documento potrebbe gettare una luce diversa su alcuni episodi della Grande Guerra, e diverse persone sono disposte persino a uccidere per averlo. Nel frattempo Gereon Rath svanisce nel nulla e Charlotte resta nell’incertezza sul suo destino.

Nei panni dei due protagonisti tornano Volker Bruch e Liv Lisa Fries, affiancati da Peter Kurth, Matthias Brandt, Hannah Herzsprung, Karl Markovics, Lars Eidinger, Sebastian Urzendowsky e Christian Friedel. Sceneggiatura e regia sono ancora una volta del trio formato da Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten, che accompagna il progetto fin dall’inizio.

Quanto al finale, come ha raccontato la stessa Liv Lisa Fries, i balli di Charlotte non saranno più leggeri come negli anni Venti. L’attrice ha definito così la scena girata alla Volksbühne, dove molti personaggi della serie si ritrovano insieme:

Un vero gran finale.

Cinque stagioni, 48 episodi e un addio annunciato

Quella che arriva su Sky chiude anche un lungo percorso produttivo. Le prime quattro stagioni erano una coproduzione tra Sky Deutschland e ARD; nel 2023 l’azienda si è ritirata dalle produzioni originali tedesche e, dopo oltre un anno di trattative, ARD ha proseguito con X Filme e Beta Film, a condizione che la quinta fosse l’ultima. La produzione porta la firma di X Filme Creative Pool, affiancata da Beta Film e dalle emittenti ARD Degeto, WDR, SWR, HR e Radio Bremen, con la collaborazione di RBB.

In Germania la stagione è già andata in onda, con due mesi di anticipo rispetto all’Italia: tutti e otto gli episodi sono stati pubblicati il 10 settembre sulla piattaforma on demand di ARD, con la messa in onda televisiva in due blocchi da quattro, il 19 e il 25 settembre. Oltre alle riprese in Nordreno-Vestfalia, la storia torna anche a Colonia. Negli Stati Uniti la serie è disponibile su MHz Choice, dove la quinta stagione è attesa all’inizio del 2027 in esclusiva per Stati Uniti e Canada.

Il bilancio complessivo parla di cinque stagioni e 48 episodi, girati in 533 giorni con circa 400 attori, 17.000 comparse e 2.046 persone di troupe. La serie è stata venduta in oltre 140 Paesi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI