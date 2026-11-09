National Geographic e Walt Disney Animation Studios portano il mondo di Frozen nella realtà con una nuova serie naturalistica, The Real Frozen, titolo ancora provvisorio. La realizza insieme a Silverback Films: debutterà sul canale Nat Geo e sarà disponibile in streaming su Disney+ e Hulu.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Animali veri nei paesaggi ghiacciati che hanno ispirato il film

I personaggi dell’universo di Frozen vengono immaginati come abitanti dei mondi reali raccontati nella serie. Le riprese attraversano i paesaggi di ghiaccio di Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia e seguono animali autentici, la cui forza d’animo, fedeltà, capacità di resistere e legami affettivi fanno eco al cuore emotivo della saga. Queste creature affrontano gli inverni più duri e mostrano comportamenti, strategie di sopravvivenza e rapporti fuori dal comune.

Tornano a raccontare le voci originali del film: Kristen Bell, Idina Menzel e Jonathan Groff prestano ancora una volta i loro timbri ad Anna, Elsa e Kristoff, che qui sono i tre narratori, mentre Josh Gad fa capolino nei panni di Olaf. Partecipano anche gli animatori che avevano dato vita ai personaggi del lungometraggio.

Il quarto capitolo del filone The Real

Quella annunciata è la quarta trasposizione naturalistica nata da un classico d’animazione, dopo Lion, che raccontava il vero Re Leone, A Real Bug’s Life, premiato con un Emmy, e The Real Finding Nemo, in arrivo. Courteney Monroe, presidente dei contenuti di National Geographic, ha spiegato che l’azienda punta a ispirare le nuove generazioni con storie che i bambini amano e di cui i genitori si fidano. Ha definito The Real Frozen un’occasione per unire i racconti e i personaggi più amati di Disney alla narrazione naturalistica firmata Nat Geo, avvicinando bambini e famiglie alle meraviglie del pianeta.

La produzione e i crediti

Christina Chen, produttrice di Frozen 3, che arriverà nelle sale tra circa un anno, ha sottolineato che nessuno più di National Geographic può mostrare i luoghi reali che hanno ispirato la creazione del mondo di Frozen e dei suoi ambienti magici. Si è detta soddisfatta di avere i protagonisti, il cast e gli animatori originali al lavoro anche su questo progetto.

Il regista Jeff Wilson ha raccontato quanto sia raro partecipare a un’iniziativa che unisce Walt Disney Animation Studios e National Geographic, due nomi legati al senso di meraviglia e all’immaginazione. Ha aggiunto che la collaborazione permette di dimostrare al pubblico quanto il mondo reale di Frozen sia magico almeno quanto la versione animata. Alla regia e alla produzione di tutti gli episodi ci sono Elisabeth Oakham e Katie Parsons; per National Geographic Janet H. Vissering è executive producer, mentre Tom McDonald è vicepresidente esecutivo dei contenuti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI