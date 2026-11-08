Steve Buscemi, se il calendario indicato sarà rispettato…

Correggo: devo restituire il testo originale con i link inseriti.

Valutazione: la pagina /film/ è una categoria generica; “film” compare in “a margine del film Wild Horse Nine“, dove si parla di un film specifico, con segnali di cinema (intervista, riprese). Rischioso: la parola “film” qui indica un film singolo, non la categoria. Meglio non linkare. La pagina /soap/: “soap opera” nel testo si riferisce alle soap immaginarie amate dal protagonista, con segnali di tema (Sanctuary Moon, produzioni immaginarie). Il testo parla davvero di soap opera come tema, quindi la linko.

Se il calendario indicato da Steve Buscemi sarà rispettato, la seconda stagione di Murderbot arriverà su Apple TV soltanto nell’estate del 2027. L’attore, entrato nel cast della serie fantascientifica, ha fatto sapere di aver già concluso il proprio lavoro sui nuovi episodi.

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La finestra di uscita secondo Buscemi

In un’intervista a margine del film Wild Horse Nine, Buscemi ha raccontato di aver terminato le riprese e di ritenere improbabile un debutto prima dell’estate successiva, indicando quindi il 2027 come periodo plausibile per la messa in onda. Si tratta di un’impressione dell’interprete e non di un annuncio ufficiale: la piattaforma non ha ancora reso nota una data di debutto. Il rinnovo era stato comunicato nel 2025 e da allora la lavorazione è entrata in una fase nuova.

Nella stessa conversazione l’attore ha parlato con apprezzamento di Alexander Skarsgård e dei creatori Chris e Paul Weitz, soffermandosi sul peso delle prove collettive e sulla collaborazione fra gli interpreti. Ha ammesso inoltre di aver amato la prima stagione e di aver capito, lavorando ai nuovi episodi, quanto il risultato finale dipenda dal gioco di squadra.

Un cast molto più affollato

La serie, tratta dalla saga letteraria The Murderbot Diaries di Martha Wells, segue le vicende di un’unità di sicurezza artificiale che riesce a scardinare il proprio sistema di controllo e ottiene una forma di autonomia. Il protagonista preferirebbe passare il tempo davanti alle sue serie televisive preferite, ma finisce puntualmente coinvolto in missioni pericolose e imprevisti di ogni genere.

Accanto a Buscemi, nella seconda stagione compaiono Michael Sheen, Tramell Tillman, Brendan Hunt, Blair Underwood, Nicholas Braun, Patton Oswalt, Topher Grace, Wanda Sykes, Martha Plimpton e Bridget Everett. Tornano Skarsgård, che figura anche come produttore esecutivo, Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones e Tamara Podemski, mentre tra gli ospiti ricorrenti ci saranno Clark Gregg, John Cho, DeWanda Wise e Jack McBrayer. I personaggi affidati ai nuovi arrivati non sono ancora stati svelati del tutto.

Le nuove storie e i luoghi delle riprese

Sul piano narrativo, il co-creatore Paul Weitz ha anticipato che la stagione attingerà al secondo, terzo e quarto volume della saga di Martha Wells e riunirà più avventure in un unico arco televisivo. Resta uno degli elementi più riconoscibili della serie, cioè l’amore del protagonista per le soap opera: accanto a Sanctuary Moon arriveranno altre produzioni immaginarie. La lavorazione è partita da Toronto e si è poi spostata in Europa: dopo Madrid, in Spagna, la produzione è arrivata a Dublino, in Irlanda, dove le riprese sono iniziate a marzo 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI