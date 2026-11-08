Torna MasterChef Italia e, nella nuova edizione, pesa anche il modo di parlare di cucina: il lessico gastronomico diventa uno dei protagonisti del percorso degli aspiranti chef.

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Il debutto su Sky e NOW

La visione è in esclusiva su Sky, con lo streaming disponibile solo su NOW, e la partenza è fissata per giovedì 10 dicembre. Alla conduzione resta il trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che dovrà valutare una nuova generazione di cuochi amatoriali in gara per il titolo di migliore d’Italia. Il programma è un Sky Original firmato da Endemol Shine Italy, società che fa capo a Banijay Entertainment, e con questa edizione arriva alla sedicesima stagione.

La sfida enigmistica del promo

Nel promo diffuso in questi giorni i tre giudici si cimentano in un gioco enigmistico e cercano di indovinare alcuni termini del mondo gastronomico. Tra le definizioni proposte ci sono il “taglio di verdure a cubetti”, l’“emulsione di tuorlo e burro” e il “panino al vapore cinese”. Le soluzioni arrivano nei modi più improbabili e, per conoscerle, bisogna guardare il filmato, che si chiude con il claim “Tutti parlano gourmet”: per salire di livello ai fornelli, talento e creatività da soli non bastano, serve anche padroneggiare il linguaggio della gastronomia.

Le parole contano quanto la creatività

Il messaggio dei tre giudici è chiaro:

La cucina parla, non si può cucinare bene se non si sa parlare bene

Per Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, nominare ingredienti, tecniche, preparazioni e strumenti vale quanto la fantasia: ogni aspirante chef deve mostrare una preparazione completa, che va dalla scelta delle materie prime al piatto finito. Nel promo Cannavacciuolo osserva che ormai sono tutti chef, e il claim della stagione insiste su un punto preciso: si può essere “stellati” anche nel modo di parlare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI