Nuovo appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera” su Rai1: la trasmissione condotta da Francesca Fialdini va in onda oggi, domenica 8 novembre, alle 17.20. In studio ci sono volti del cinema, dello sport e della serialità televisiva, chiamati a raccontarsi senza filtri.

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Gli ospiti di oggi in studio

Il gruppo ruota attorno a “Un weekend artificiale”, la commedia che Leonardo Pieraccioni ha diretto e interpretato e che dal 12 novembre arriva nelle sale. Con lui entrano in studio Tosca D’Aquino, Paolo Hendel, Giovanni Esposito e Giulia Vecchio, tutti nel cast del film, pronti a raccontare aneddoti legati al set e a dire la loro sulle nuove tecnologie.

Il film segue Leonardo, un parrucchiere fiorentino ormai sulla mezza età, che riceve l’invito in una villa insieme ad altre sei persone. Il gruppo partecipa a un esperimento destinato a durare un fine settimana e deve capire quale, tra i presenti, sia in realtà un umanoide costruito grazie all’intelligenza artificiale.

Come in ogni puntata, gli ospiti reagiscono agli spunti della ruota che scandisce il racconto, tra indizi, ricordi, rivelazioni e momenti di gioco, con un ritmo da late-show del pomeriggio domenicale. Firmano il programma Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra; la regia è di Elisabetta Pierelli e la produzione è affidata alla direzione Intrattenimento Day Time con Endemol Shine Italy. La puntata è disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

L’oro europeo di Andy Díaz e l’avventura a Ballando con le stelle

Tra gli ospiti c’è anche Andy Díaz, medaglia olimpica e oro europeo nel salto triplo. Ad agosto, agli Europei di Birmingham, ha stabilito il nuovo primato italiano della specialità con 18,15 metri, e nel suo palmarès figurano anche due titoli mondiali indoor. In trasmissione parlerà dei sacrifici e dei successi che lo hanno portato ai vertici dell’atletica, ma anche della sua nuova esperienza televisiva: in questa edizione gareggia a Ballando con le stelle in coppia con Gioia Giovanatti.

Francesco Vitiello e il racconto sull’alopecia

A chiudere la puntata è Francesco Vitiello, da anni il volto di Diego Giordano in Un posto al sole. È arrivato sul set a 14 anni e oggi ne ha 45: una carriera costruita quasi per intero dentro la soap, che lo scorso 21 ottobre ha festeggiato i suoi primi 30 anni.

Nel corso dell’intervista parlerà anche del rapporto con l’alopecia, un percorso di consapevolezza, coraggio e accettazione di sé: per lungo tempo ha dovuto rinunciare al personaggio di Diego Giordano proprio a causa della patologia, ma oggi, superato il disagio dei primi tempi, la considera una caratteristica che lo distingue.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI