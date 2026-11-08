Sport, fede, musica e cinema compongono la nuova puntata di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio domenica 8 novembre sul Nove, in streaming su discovery+. Sul palco si alterneranno Valentino Rossi, il cardinale Matteo Zuppi, Gianna Nannini e Vanessa Scalera, insieme a diversi ospiti del mondo dell’informazione, della cultura e della ricerca.

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Valentino Rossi torna in tv con la sua autobiografia

Il campione di Tavullia è tra i protagonisti della serata per l’uscita del libro “La mia storia”, scritto con il giornalista Giorgio Terruzzi e in libreria dal 10 novembre. Il volume ripercorre una carriera iniziata nel 1996 e conclusa nel 2021, con nove titoli mondiali vinti in quattro classi diverse (125, 250, 500 e MotoGP), 89 successi nella classe regina e 235 podi complessivi. Nelle pagine ci sono i trionfi, le rivalità, i passaggi più difficili e la vita lontano dai circuiti.

Zuppi, Nannini e Scalera: fede, musica e cinema

Con Rossi ci sarà il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che presenta il libro “L’infinito nel più piccolo. Ti racconto il Natale”, un racconto della nascita di Gesù visto con gli occhi dei più piccoli.

La musica è affidata a Gianna Nannini, che festeggia cinquant’anni di carriera con il progetto “GiannaGold”, composto da un album, un libro fotografico e i concerti. Il tour GiannaGold – Celebration Tour – Live 2027 partirà a marzo e toccherà i palasport italiani ed europei.

Per il cinema arriva Vanessa Scalera, interprete di “Il fuoco che ti porti dentro”, il film di Edoardo De Angelis tratto dal romanzo di Antonio Franchini, che arriverà nelle sale il 19 novembre. Per questo ruolo l’attrice ha ricevuto il Premio Pasinetti alla Mostra del Cinema di Venezia.

Gli altri ospiti della puntata

In studio anche Corrado Formigli, in libreria dal 10 novembre con il saggio “Silenzio stampa”, e Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presente in occasione dei Giorni della Ricerca AIRC. Confermata anche la presenza del virologo Roberto Burioni, professore ordinario all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Completano il parterre Mara Maionchi e Orietta Berti, insieme alle giornaliste Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera, Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, e Cecilia Sala. Al fianco di Fazio, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI