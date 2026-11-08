La settima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda l’8 novembre su Rai1, ha premiato ancora una volta Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, capaci di incassare 20 punti extra. La parte finale è stata più tesa: Jimmy Ghione è finito al ballottaggio ed è rimasto in gara soltanto grazie alla wild card.

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La classifica della settima serata

Con i 20 punti conquistati durante la gara, la coppia formata da Bocchi e Pernice è salita a quota 65, il totale più alto della graduatoria stilata prima dei voti social. Seguono Manuela Moreno e Carlo Aloia con 60 punti, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi a 57, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina a 54, Monica Guerritore e Luca Urso a 48 e Anna Safroncik in coppia con Edoardo Lini a 47.

In fondo all’elenco si trovano Alessandro Matri e Giada Lini (46), Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti (44), Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli (38), Andy Diaz e Gioia Giovanatti (36) e Ornella Muti con Pasquale La Rocca (30).

Il tesoretto dei giudici e l’interruzione di Ornella Muti

Al contributo della giuria si è aggiunto quello del tesoretto. Francesca Fialdini ha destinato la propria parte a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Simona Ventura a Manuela Moreno e Carlo Aloia, Rossella Erra a Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi.

La serata ha avuto anche un momento di stop per il dolore di Ornella Muti, che dopo 38 secondi ha dovuto interrompere l’esibizione con Pasquale La Rocca. Il problema alla spalla aveva un’origine precedente: Milly Carlucci ha spiegato in studio che la concorrente si era fatta male nei giorni prima.

Il ballottaggio e la wild card per Jimmy Ghione

Chiusa la classifica, lo spareggio ha opposto Ghione-Kuzmina e Diaz-Giovanatti. Il 75% dei voti è andato ad Andy Diaz e Gioia Giovanatti, mentre Jimmy Ghione si è fermato al 25%.

La situazione è cambiata con la wild card usata dal tribuno Matteo Addino, che ha rimesso in pista Ghione e Anastasia Kuzmina: nella prossima puntata li ritroverete in gara, ma con un malus di 20 punti da smaltire.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI