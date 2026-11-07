Mia Ceran torna in onda oggi, sabato 7 novembre 2026, con una nuova puntata di TV Talk, il magazine di Rai 3 che analizza la televisione. L’appuntamento è alle 15, dopo lo stop della settimana scorsa dovuto allo sciopero, con Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.

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Le Midterm americane e L’Elefante di Peter Gomez

L’apertura è dedicata al modo in cui la televisione ha seguito le Midterm negli Stati Uniti, tra le notti elettorali delle reti italiane di fronte alla svolta americana. Con Ceran ne discutono Peter Gomez, la professoressa Anna Bisogno e Filippo Facci, per capire come il piccolo schermo ha coperto l’appuntamento con le urne.

Si passa quindi a L’Elefante, la nuova creatura di Rai 3 firmata da Gomez: si analizza lo stile di un programma nato per rinnovare il talk show.

Il ritorno di Bernardini e il caso Diaco

Ospite speciale è Massimo Bernardini, che torna al tavolo di TV Talk come analista televisivo. Con lui si parla del suo rientro alla guida di Scena Aperta su Rai 5, poi, insieme a Riccardo Bocca e al cast, del caso televisivo della settimana: l’intervista che Pierluigi Diaco ha rivolto all’ex sacerdote Alberto Ravagnani a BellaMa’.

Nella puntata del 3 novembre il conduttore ha incalzato il suo ospite, oggi concorrente a Ballando con le stelle, con una serie di domande sulla sua sessualità. La Rai è intervenuta con una nota firmata dal direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone: l’azienda si dice dispiaciuta e chiede scusa all’ex sacerdote e a chi ha assistito alla trasmissione, ma precisa un punto.

Resta ferma la piena legittimità del porre domande anche incisive e scomode.

Le scuse vengono dall’azienda e non da Diaco, che non intende chiedere scusa e rivendica di avere svolto il proprio lavoro «con educazione e rispetto». Anche Milly Carlucci ha preso posizione: ha definito sagge le parole della Rai e ha ribadito la vicinanza del programma al proprio concorrente. Della vicenda si è occupata anche la Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti, mentre un esposto è stato presentato al Codacons e all’Ordine dei Giornalisti.

Geppi Cucciari e la musica in televisione

Lo spazio dei ReTVeet ospita in studio Geppi Cucciari, chiamata a dire la sua sui passaggi televisivi più discussi dei giorni scorsi. Dalla sua voce si passa poi al programma che conduce su Rai 3, Splendida Cornice, dove satira, sperimentazione e cultura convivono.

In chiusura arrivano Linus e Malika Ayane che, insieme a Bernardini, ragionano sul peso della musica nei palinsesti, tra talent e divulgazione colta, e sullo spazio che riesce a ritagliarsi sul piccolo schermo. L’ultima parte è affidata all’After Talk, con Cucciari impegnata in un faccia a faccia con i giovani analisti di TV Talk, annunciato come serrato, ironico e divertente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI