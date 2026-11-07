Luna rimette i pattini: Soy Luna: Di nuovo in pista arriva in esclusiva su Disney+ in Italia il 5 dicembre 2026, con tutti i dodici episodi del nuovo capitolo disponibili fin dal primo giorno.

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La data d’uscita su Disney+

La pattinatrice più amata dal pubblico italiano torna a inizio dicembre: la piattaforma ha fissato per il 5 dicembre 2026 il debutto in esclusiva del nuovo ciclo di episodi. Non ci saranno appuntamenti settimanali, perché la stagione esce tutta insieme e si può guardare con i tempi che si preferiscono. Il trailer ufficiale e la key art sono già online e danno un’idea dell’atmosfera di questa nuova avventura.

Per arrivarci preparati ci sono le tre stagioni precedenti, già in catalogo sulla stessa piattaforma, dove la storia di Luna è approdata da tempo con le sue coreografie e le sue canzoni.

Il cast originale torna in pista

I fan aspettavano il ritorno dei protagonisti di sempre. Karol Sevilla veste di nuovo i panni di Luna, accanto a Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner e Gastón Vietto, mentre Agustín Bernasconi compare come partecipazione speciale. Tornano anche Lucila Gandolfo (Sharon Benson), Roberto Carnaghi (Alfredo Benson), Mercedes Funes (Penélope Roma), Kevsho (Lenny), Magalí Altamirano (Azul Schultz) e Dolores Moriondo (Lola Dons).

Dietro la macchina da presa la produzione conferma la squadra degli esordi: la serie è realizzata da Metrovisión, la regia resta a Martín Sabán (già al lavoro su Violetta) e la sceneggiatura è firmata da Marina Efron, tra le autrici di Violetta, Sono ancora io e La partitura secreta.

Che cosa succede a Luna

La storia riprende da un incidente avvolto nel mistero, che ha costretto la protagonista a lasciare le competizioni. Luna torna al Jam & Roller, il posto dove è cresciuta e diventata una pattinatrice di primo livello, ma rimettersi gli schettini sarà complicato: presto trova sulla sua strada il piano di un avversario che non esce allo scoperto. Tra brani inediti e nuove versioni dei classici più conosciuti, l’aspettano tradimenti da digerire, ferite mai chiuse e un dilemma del cuore che la costringe a fare i conti con gli amori di un tempo. Vuole lasciarsi alle spalle tutto ciò che l’ha fatta soffrire, convinta che il racconto che facciamo di noi stessi possa riscrivere il nostro destino: con l’aiuto dei suoi pattini proverà a ritrovare quelle «ali ai piedi» che le sono mancate così tanto.

Sul fronte musicale, l’album Soy Luna: Volver a Rodar è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI