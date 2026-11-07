Un viaggio negli Stati Uniti per raccontare le elezioni di Midterm e la vittoria dei Democratici: Propaganda Live dedica la puntata del 6 novembre al reportage che Diego Bianchi ha girato in Texas. Appuntamento su La7 alle 21.15.

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Il reportage dal Texas e la vittoria di Talarico

Per seguire da vicino il voto americano, Bianchi (in arte Zoro) è volato in Texas insieme a Pierfrancesco Citriniti. Lo speciale ruota intorno all’affermazione di James Talarico, che ha battuto il repubblicano Ken Paxton con il 55,08% delle preferenze. La puntata è costruita quasi interamente sul viaggio oltreoceano, e il risultato elettorale introduce il discorso sugli equilibri politici americani e sul futuro dell’amministrazione Trump.

Monologhi, musica e ospiti in studio

Sul palco si alternano i monologhi di Andrea Pennacchi, Valerio Aprea e Monir Ghassem, mentre l’ospite musicale è il cantante statunitense Michael Mayo. Il racconto della settimana si completa con i commenti dei volti fissi del programma, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata.

C’è anche la satira di Makkox, che accompagna la serata insieme alla Social Top Ten, la classifica con cui il programma è solito salutare il pubblico prima di chiudere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI