Mi Manda Raitre torna in prima serata su Rai 3. Venerdì 6 novembre, a partire dalle 21.20, Federico Ruffo conduce il primo dei sei appuntamenti serali del nuovo ciclo. Le inchieste vanno dalle targhe polacche alle panature industriali, con tappe sul prosciutto crudo e sull’igiene delle cucine che riforniscono il food delivery.

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Le inchieste in prima serata

Il primo servizio riguarda il mercato delle targhe straniere: in Italia circolano circa 70 mila veicoli con targa polacca. Molti di questi mezzi non hanno mai lasciato il nostro Paese e vengono reimmatricolati per ottenere assicurazioni molto più basse. L’operazione in sé non è illegale, ma lo diventa quando le società estere non esistono, perché in quel caso bollo, multe e polizze perdono ogni validità. Anche la Polonia, intanto, si prepara a stringere i controlli tecnici e le revisioni per fermare il fenomeno.

Si passa poi al prosciutto crudo, tra le punte di diamante della tavola italiana. I tagli con marchio Dop seguono un disciplinare preciso, e gli inviati hanno seguito l’intero percorso di lavorazione, dall’allevamento fino alla stagionatura, per verificarne la qualità.

Tocca quindi alla panatura, la base di tanti prodotti pronti a cuocere a base di carne, pesce o verdure. Serve a proteggere il cibo e a mantenerlo morbido, ma spesso queste coperture contengono aromi, additivi e altri ingredienti in quantità superiore a quella del prodotto che ricoprono.

Le telecamere seguono infine le ispezioni dei Nas dei Carabinieri nei locali dove si preparano i cibi destinati al delivery, per controllare le condizioni degli ambienti e il rispetto delle norme igieniche. Un focus è dedicato anche agli zainetti con cui i rider trasportano gli ordini.

Il ritorno di Ruffo e gli ospiti in studio

Ruffo, 47 anni, originario di Ostia, è anche uno degli autori del programma. Nel video con cui ha lanciato il ciclo sui social ha ricordato che il ritorno in prima serata arriva dieci anni dopo l’ultima volta, e che i 36 anni che ci separano dal debutto di Mi manda Lubrano raccontano quanto lunga sia la storia della trasmissione.

In studio con lui c’erano Peter Gomez e Alessio Ribaudo, entrambi giornalisti, Sabrina Giannini, giornalista e conduttrice su Rai 3 di Indovina chi viene a cena, l’imprenditore Oscar Farinetti e Lorenzo Rizzieri, macellaio ed esperto di carni.

La novità del sabato mattina con Giulia Presutti

Le inchieste proseguono nel fine settimana, nella consueta fascia che va dalle 8.30 alle 10.15. La novità riguarda il sabato: alle 8 arriva Aspettando Mi Manda Raitre, una mezz’ora in diretta dedicata all’attualità e affidata a Giulia Presutti, già inviata di Report. Alle 8.30 va invece in onda la versione classica della trasmissione, che per il sabato propone un rimontaggio della diretta della sera prima, mentre l’appuntamento della domenica resta invariato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI