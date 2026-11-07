Prime Video ha fissato al venerdì 20 novembre il debutto di Melania, The Series, la docuserie in due episodi diretta da Brett Ratner che prosegue il percorso iniziato con il documentario Melania. Insieme all’annuncio è arrivato il trailer ufficiale.

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Il trailer, tra potere e famiglia

Il filmato si apre con una riflessione sul peso del potere, affidata alla voce della stessa Melania Trump, e solo dopo le immagini si spostano su di lei e sul figlio Barron.

Everybody wants to be close to power and sometimes could be very dangerous.

Il montaggio alterna poi momenti privati e dichiarazioni personali: la protagonista si descrive come madre, moglie e first lady, e dice chi viene prima di tutto il resto.

I’m a mother, a wife and first lady. He’s my priority. He will always be my priority.

Trova spazio anche il rapporto con la stampa, liquidato come un rumore di fondo rispetto a ciò che conta davvero.

The media, they want gossip. For me, it’s noise.

Due episodi, dalla fiducia all’onore

La serie ha due puntate. La prima, intitolata “Family & Trust”, segue Melania Trump mentre definisce le proprie priorità e si prepara a diventare first lady degli Stati Uniti. Dentro la Casa Bianca, però, la fiducia viene messa alla prova e la nuova inquilina deve proteggere le persone a lei più vicine, destreggiandosi tra le richieste del potere.

Il secondo episodio, “Pride & Honor”, parte dal momento in cui l’incarico diventa operativo: subito dopo l’inaugurazione, la first lady avvia la propria missione al servizio del popolo americano.

Secondo la descrizione ufficiale, The Series promette storie mai raccontate prima e uno sguardo inedito sulla vita di Melania Trump, compresi i giorni immediatamente successivi all’insediamento del 47esimo presidente.

Dal documentario alla piattaforma

La docuserie segue il documentario Melania, uscito nelle sale il 30 gennaio e disponibile in streaming dal 9 marzo. Il film, prodotto da Amazon MGM Studios, ha incassato circa 16 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget stimato di 75 milioni, di cui 40 per la produzione e 35 per la promozione: un risultato deludente per lo studio.

Melania, The Series è prodotta da Amazon MGM Studios, Muse Films, New Element Media e RatPac Entertainment. Melania Trump e Marc Beckman sono produttori esecutivi, mentre Ratner ha diretto entrambi gli episodi e produce insieme a Fernando Sulichi.

Secondo Amazon la serie andrà oltre quanto il pubblico ha già visto e debutterà in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori. Sul fronte economico, al documentario è legato un compenso di licenza di 10,71 milioni di dollari riconosciuto ai Trump; l’amministrazione Trump ha negato le ipotesi secondo cui questi progetti su Melania Trump siano stati realizzati per un tornaconto personale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI