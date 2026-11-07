Venerdì 6 novembre 2026 The Voice Senior resta in testa agli ascolti, ma la crescita più consistente della giornata, nella classifica della total audience, è quella di Uomini e Donne.

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The Voice Senior davanti a tutti nel prime time

Il talent di Rai1 ha raccolto 3.042.000 spettatori, pari al 20,59% di share, ed è stato il programma più seguito della serata. Dietro di lui il Grande Fratello Vip su Canale5, fermo a 1.880.000 spettatori con il 15,8%, e Harry Potter e la pietra filosofale su Italia1, che ha intrattenuto 1.230.000 spettatori (7,9%).

Uomini e Donne guida la crescita in streaming

Con la total audience, che aggiunge al pubblico della diretta chi segue i programmi in streaming e in differita, il quadro cambia. Uomini e Donne è quello che guadagna più spettatori: 66mila in più rispetto al solo dato lineare. Seguono il Grande Fratello Vip, che ne aggiunge 53mila, e Il Paradiso, che cresce di 50mila.

Gli altri programmi della serata

Sul Nove Fratelli di Crozza ha radunato 1.035.000 spettatori (5,81%). Su Rete4 Quarto Grado ha chiuso a 998.000 spettatori (7,6%), dopo una presentazione seguita da 806.000 spettatori (4,16%). Su La7 Propaganda Live si è fermato a 821.000 spettatori (6,12%), mentre su RealTime Bake Off – Dolci in Forno ne ha totalizzati 713.000 (4,13%).

Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 6, proposto in replica, ha intrattenuto 643.000 spettatori (3,8%). Su Rai3 Mi Manda Raitre ha segnato 514.000 spettatori (3,48%), preceduto da una presentazione vista da 598.000 spettatori (3,13%). Su Tv8 il primo episodio di Avvocato Ligas ha raccolto 436.000 spettatori (2,37%) e il secondo 450.000 (3,22%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI