Chris Pratt torna a vestire i panni dell’ex Navy SEAL James Reece: Prime Video ha ordinato Savage Son, la nuova serie che allarga l’universo di The Terminal List. L’ordine è arrivato due settimane dopo il debutto della seconda stagione.

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Una nuova missione per James Reece

Il progetto nasce dal terzo romanzo di Jack Carr dedicato al personaggio e racconta quella che viene presentata come la sfida più personale e rischiosa mai affrontata dal protagonista. Spionaggio, azione militare e sopravvivenza in ambienti selvaggi si intrecciano sul confine tra civiltà e istinti primordiali, dove restare vivi diventa una questione profondamente intima. Al centro della storia c’è un ufficiale della CIA che ha tradito la propria parte, ha trovato rifugio presso la mafia russa e punta a uccidere Reece. Quest’ultimo, ancora convalescente dopo un intervento al cervello, si trova nelle zone selvagge del Montana in cui è cresciuto, insieme alla giornalista investigativa Katie Buranek, interpretata da Constance Wu, e al compagno SEAL Raife Hastings, a cui dà il volto Tom Hopper.

Terza stagione o progetto a sé stante

Non è ancora chiaro che posto avrà Savage Son dentro il franchise. Stando a quanto filtra dagli ambienti di produzione, l’ipotesi più concreta è quella di una serie autonoma piuttosto che di una nuova stagione dello show, ma Amazon non ha ancora chiarito la collocazione ufficiale. Prime Video, intanto, non ha deciso se rinnovare The Terminal List, e al momento non risultano né uno sceneggiatore né uno showrunner assegnati. Non si sa nemmeno quali interpreti della serie principale affiancheranno Pratt: alcuni personaggi del romanzo arrivano proprio da The Terminal List, ma la composizione del cast non è stata annunciata.

Un universo televisivo in espansione

La saga è partita su Prime Video a luglio 2022 ed è tornata con la seconda stagione il 21 ottobre 2026, a quattro anni di distanza per via degli scioperi di Hollywood del 2023. Nel frattempo è arrivato il prequel The Terminal List: Dark Wolf, uscito nel 2025 con Taylor Kitsch di nuovo nei panni di Ben Edwards, il SEAL passato a lavorare per la CIA. Nella serie principale il cast comprende anche Constance Wu e Tom Hopper. Il nuovo capitolo è prodotto da Amazon MGM Studios insieme a MRC e Civic Center Media. Peter Friedlander, a capo della divisione televisiva globale dello studio, ha parlato del rapporto che il pubblico ha costruito con le storie di Carr e del contributo di Pratt e della squadra creativa, anticipando un capitolo ancora più intenso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI