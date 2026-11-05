Annunciata al New York Comic-Con 2026, Zodiac arriverà su Disney+ nel 2028. Marvel Studios la sta costruendo con una spesa più leggera del solito e con l’idea di farla durare più di una stagione.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un budget ridotto per una serie che vuole durare

Il costo sarà la prima differenza rispetto alle altre produzioni televisive targate Marvel: è più contenuto di quello di altre serie e film dell’universo cinematografico. Dietro la scelta c’è una strategia precisa, cioè mettere in piedi una vicenda capace di andare avanti oltre la prima stagione senza appoggiarsi ai grandi eventi sul grande schermo. In questo modo gli studios possono sostenere più cicli di episodi, puntando su una serie con una propria identità narrativa e la capacità di fidelizzare chi la segue nel tempo.

Non è escluso che compaiano volti già noti ai fan Marvel in ruoli di supporto, anche se nessun nome è stato fatto. Secondo un’indiscrezione, Zodiac dovrebbe funzionare come porta d’ingresso per chi si avvicina per la prima volta a questo universo, riservando al tempo stesso connessioni e ricompense a chi ne conosce la mitologia. La promessa è una storia appagante anche senza aver visto tutto quello che è venuto prima, con la speranza che poi venga voglia di recuperare le produzioni passate. Marvel Studios e Disney+ non hanno commentato.

Spie, tradimenti e un casting ancora aperto

La trama seguirà una coppia di agenti segreti sulle tracce di individui dalle capacità fuori dal comune. Alla sceneggiatura lavorano Amit Cohen e Ron Leshem. Le riprese sono attese a Londra nella primavera del 2027, mentre la selezione degli interpreti è ancora in corso e nessun attore è stato annunciato.

Brad Winderbaum, che guida Marvel Television, Animation, Comics e Franchise, ha descritto Zodiac come una storia di spionaggio dal respiro internazionale, costruita su un intreccio di segreti, bugie, tradimenti e alleanze improvvise. Ha aggiunto di non poter svelare altro e che il casting sarebbe partito nel giro di un paio di settimane.

Il possibile legame con Agents of S.H.I.E.L.D.

Atmosfere e struttura hanno spinto più di un osservatore ad accostare Zodiac ad Agents of S.H.I.E.L.D., la serie ABC che raccontava le missioni dell’agenzia diretta da Phil Coulson. A riaccendere le speranze dei fan è stato Clark Gregg, l’interprete di Coulson, che ha pubblicato il logo di Zodiac tra le sue Instagram Stories. Il gesto non conferma il suo coinvolgimento, ma è bastato per far tornare a parlare di un possibile ritorno di personaggi storici.

Il logo, del resto, ha il suo peso: nei fumetti l’organizzazione è un cartello criminale che prende il nome dai segni zodiacali e ha più di un legame con S.H.I.E.L.D., e lo stesso Winderbaum ha detto che contiene indizi per chi conosce le storie a fumetti. Il quadro potrebbe diventare più chiaro dopo Avengers: Secret Wars, il film che secondo Kevin Feige introdurrà un reset dell’universo Marvel e che permetterebbe agli studios di recuperare dentro la continuity figure ed elementi rimasti finora in secondo piano. Per ora qualsiasi rapporto tra le due serie resta una possibilità tutta da confermare, perché Zodiac dovrà prima di tutto dimostrare un’identità propria.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI