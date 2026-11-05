Il cast della quarta stagione di Shrinking cresce ancora. Dyllón Burnside, Jillian Bell e Addie Weyrich entrano nella serie Apple TV+ con ruoli ricorrenti, accanto ai protagonisti Jason Segel, Harrison Ford e Jessica Williams.

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Tre nuovi ingressi ricorrenti

Sono volti diversi tra loro, tutti già visti in produzioni note. Burnside ha alle spalle Pose e Monster, Bell si è fatta conoscere con Kinda Pregnant e 22 Jump Street, Weyrich arriva da Mahogany Drive e Crush. Per tutti e tre le parti sono ricorrenti: i personaggi torneranno nel corso degli episodi senza essere presenze fisse in ogni puntata.

Un cast sempre più affollato

Gli ingressi appena annunciati sono solo una parte della nuova annata. Tra i nomi che ritroverete ci sono Christa Miller, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley, confermati insieme ai protagonisti, mentre Judith Light compare con un ruolo ricorrente. Al gruppo si aggiungono Christian Slater e Karen Gillan, oltre alle star ospiti Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick e Cobie Smulders.

Il cast continua intanto ad allargarsi con nomi di peso: tra le new entry figurano Jeff Daniels e Michael J. Fox, seguiti da Candice Bergen, Sherry Cola e Isabella Gomez. Con questi arrivi la quarta stagione diventa una delle più affollate dell’intera serie.

La serie e chi la produce

Al centro della storia c’è Jimmy Laird, interpretato da Segel, un terapeuta in lutto che decide di infrangere le regole e dire ai propri pazienti esattamente quello che pensa. Ignora formazione ed etica professionale e finisce per provocare cambiamenti profondi e turbolenti nella vita delle persone che segue, compresa la sua.

Dietro il progetto ci sono Bill Lawrence, Brett Goldstein e lo stesso Segel, autori della serie, realizzata per Apple TV+ da Warner Bros. Television, la casa con cui Lawrence e Goldstein hanno accordi complessivi insieme a Doozer Productions di Lawrence. Alla produzione esecutiva partecipano anche Neil Goldman, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Rachna Fruchbom, Ashley Nicole Black, Bill Posley, Abraham Higginbotham ed Emily Wilson.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI