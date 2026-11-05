La settimana de La Promessa su Rete 4, dal 7 al 13 novembre, ruota attorno a due fronti: il futuro del rifugio, che finisce nelle mani di Petra, e la battaglia di Curro per Angela. Intorno a loro si muovono Jacobo e Martina, gli affari di Manuel e il complicato ritorno di Carlo.

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Le mosse di Petra per il rifugio

Con la chiusura del rifugio ormai imminente, Samuel cade nello sconforto: davanti a Petra non riesce più a trattenersi e si lascia andare. Lei gli resta vicino e lo sprona a cercare dentro di sé la forza per reagire. Poco dopo è la stessa Petra ad annunciargli che sarà lei a occuparsi della struttura, con l’aiuto di Prudencio.

Petra cerca qualcuno che la affianchi e le cuoche si fanno avanti offrendo il proprio aiuto. Nel frattempo cercano una scusa credibile da raccontare alla governante, per allontanarsi dalla tenuta senza insospettirla.

Anche Teresa si apre con Petra: il bacio con don Cristóbal ha risvegliato in lei sentimenti profondi, più forti di quanto vorrebbe ammettere. Nella puntata di sabato 7 novembre è lei a dire a Cristóbal di dimenticare quel momento, ma poi trova il coraggio di riprendere l’argomento e gli confessa che il bacio non le ha dato alcun fastidio.

Curro contro i piani di Lorenzo

Angela affronta un’altra seduta di psicoterapia e prova a spiegare al medico quali siano le vere intenzioni di Lorenzo: secondo lei il Capitano non nutre sentimenti sinceri e la manipola per colpire indirettamente Curro. Curro è molto in ansia per lo stato emotivo della ragazza e tenta di raggiungerla in camera, ma Leocadia glielo impedisce.

Nella puntata di sabato 7 novembre Angela ha un attacco d’ira, che rischia di compromettere l’esito dei colloqui con lo psichiatra, mentre Curro la incoraggia a continuare a lottare. Il giovane decide poi di affrontare apertamente Lorenzo e gli assicura che, anche se riuscisse a farla internare, lui troverebbe il modo di liberarla e fuggire con lei.

Lo psichiatra ha concluso le visite e si prepara a esprimere il suo giudizio: per lui Angela non presenta alcun disturbo mentale, e i piani di Lorenzo cominciano a vacillare. Il parere favorevole però non tranquillizza Curro, convinto che la situazione non sia davvero migliorata.

Jacobo, Martina e gli altri fronti

Jacobo chiede aiuto ad Adriano per scoprire chi ha baciato Martina, senza rendersi conto che l’uomo che cerca è proprio davanti a lui. La ragazza prova a convincerlo che quel bacio non ha alcun valore e, quando lui le chiede un nome, preferisce tacere. Venerdì 13 novembre Adriano lo esorta a perdonarla e a battersi per il loro amore: Jacobo ci riflette e alla fine chiede scusa a Martina, che accetta, e tra i due sembra tornare la serenità.

Sul fronte degli affari, Manuel deve fare i conti con le aziende che avevano firmato gli accordi sulla licenza del motore e che ora si tirano indietro. L’intervento di Toño evita che il marchesino agisca d’impulso e chiuda il rapporto con don Luis. Sempre Toño scopre che Candela e Simona vogliono andare a trovare lo zio di Enora: la ragazza interviene e riesce a fermarle prima che partano.

Maria mostra poco entusiasmo per il ritorno di Carlo, sapendo che è tornato solo perché costretto da Pia e Samuel. Lui le dice che tra loro c’è qualcosa da chiarire e che devono parlare, ma il confronto degenera presto in una lite: nessuno dei due accetta di lavorare al fianco dell’altro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI