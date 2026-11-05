Netflix ha diffuso il trailer ufficiale de Il capo perfetto, serie in sei episodi che porta Luca Zingaretti alla sua prima prova nella commedia. Arriverà in streaming il 2 dicembre 2026.

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Giulio Zagni, imprenditore della Motor Valley

Il personaggio di Zingaretti si chiama Giulio Zagni. Nella sua fabbrica di volanti, in mezzo alla Motor Valley, è da sempre lui a tenere insieme ogni cosa. Dipendenti, parenti e amici possono sbagliare quanto vogliono: Zagni è pronto a rimettere a posto, qualunque sia il prezzo da pagare. Quando l’ingranaggio si inceppa, però, vanno in crisi nello stesso momento la sua vita professionale e quella familiare, e l’imprenditore modello deve ricostruire un equilibrio che credeva solido. Tra situazioni tragicomiche e trovate geniali, la serie segue i suoi tentativi di tornare in corsa.

Alla base c’è El Buen Patrón, commedia di Fernando León de Aranoa arrivata nel 2021 con Javier Bardem protagonista. Lo stesso autore firma il soggetto della versione italiana, una dramedy in sei episodi.

Il cast e chi lavora dietro la macchina da presa

Recitano accanto a Zingaretti Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago, Cristina Cappelli, Sara Mondello, Anna Bisciari e Cristina Parku, con la partecipazione di Nek. Tra gli special guest ci sono Filippo Tortu, Leonardo Manera, Raul Cremona, Anna Carol, Dente e Davide Toffolo.

La sceneggiatura porta le firme di Davide Lantieri, Michele Pellegrini (anche head writer), Marco Pettenello, Serena Patrignanelli e Virginia Virilli. Roan Johnson dirige i primi tre episodi e Niccolò Falsetti gli ultimi tre. La produzione è di Cattleya, parte di ITV Studios, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna tramite Emilia-Romagna Film Commission, e le riprese si sono svolte in Emilia-Romagna.

Dal rinvio al debutto di dicembre

L’uscita era attesa inizialmente nel 2025, poi è slittata al 2026, con una collocazione ora definitiva nei primi giorni di dicembre. Il debutto, in esclusiva su Netflix, è fissato per mercoledì 2 dicembre 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI