Vince Vaughn riprende il ruolo di Andrew Yancy nella seconda stagione di Bad Monkey, la crime comedy di Apple TV che arriva sulla piattaforma il 2 dicembre. Ha appena debuttato il primo trailer, in cui l’ex detective di Key West è nei guai più che mai.

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Il primo trailer e la promessa del distintivo

Stavolta Yancy potrebbe davvero riprendersi il distintivo da detective, ma il prezzo è alto: per riaverlo deve fermare Spencer Donovan, il criminale interpretato da John Malkovich. Nel trailer lo vediamo finire completamente sopra la testa, con un nuovo partner al fianco, un assassino alle calcagna e un burrascoso scontro con un esperto di trasferimento dei ratti. E sì, torna anche la scimmia.

La stagione conta dieci episodi e racconta una storia originale, distribuita in tutto il mondo su Apple TV. Il primo episodio va in onda mercoledì 2 dicembre, poi ne arriva uno a settimana fino al 3 febbraio.

Da ispettore dei ristoranti a una nuova indagine

Nella prima stagione Yancy era un detective di Key West degradato a ispettore dei ristoranti, finito in una complicata vicenda di omicidio dopo che gli era stato chiesto di trasportare un braccio umano mozzato. Insieme alla medico legale Rosa Campesino (Natalie Martinez) e al vecchio collega Rogelio (John Ortiz) si era messo a cercare la verità sulla persona a cui quell’arto apparteneva, ritrovandosi invischiato con speculatori edilizi, praticanti di obeah e una scimmia davvero pestifera.

Secondo la sinossi diffusa da Apple TV, adesso Yancy assiste all’omicidio del miglior fixer della Florida. Una procuratrice ambiziosa lo affianca a una contabile forense piuttosto rigida, e lui si ritrova nel mezzo di una guerra tra organizzazioni criminali rivali. Tra i personaggi che incrocia ci sono un boss colto, suo figlio squilibrato e una giovane donna dal carattere duro che ha bisogno della sua protezione, senza contare il padre anziano e la tensione romantica mai risolta con la dottoressa Rosa Campesino, che intanto avvia una sua indagine su una misteriosa eruzione cutanea. Compare anche uno specialista di trasferimento degli animali, la cui attività minaccia l’ambiente locale.

Volti vecchi e nuovi, e chi c’è dietro

Oltre a Vaughn, tornano Natalie Martinez, Charlotte Lawrence (Caitlin) e John Ortiz. Tra le new entry ci sono Malkovich nei panni di Spencer, Yvonne Strahovski in quelli di Delaney e Zavior Phillips in quelli di Eddie. Nel cast figurano anche Nate Jackson, Sofia Boutella, Brent Morin, Joey Avery, Margarita Levieva e Peter Billingsley, mentre Dax Shepard, Sam Jaeger e June Diane Raphael compaiono come guest star.

Alla guida della serie c’è Bill Lawrence, showrunner e produttore esecutivo, già dietro Scrubs e Shrinking per Apple TV. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Vaughn, Carl Hiaasen, Jeff Ingold, Matt Tarses, Liza Katzer, Adam Sztykiel e Chris Downey. La prima stagione era tratta dall’omonimo romanzo del 2013 di Hiaasen, mentre la seconda non adatta Razor Girl, il seguito pubblicato dallo scrittore nel 2016.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI