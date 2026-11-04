VisionQuest è arrivato su Disney+ con il sesto episodio, il penultimo della stagione, e tra le scene c’è un dettaglio che i fan più attenti hanno colto subito: l’Osservatore. A confermarlo, senza giri di parole, è stato lo showrunner Terry Matalas.

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La conferma di Terry Matalas

Paul Bettany veste di nuovo i panni di Visione, e finora la serie ha riportato in scena diversi volti del MCU: da Ultron, stavolta con il corpo di James Spader, fino a Raza di Iron Man. Nel sesto episodio, intitolato “Deadlock” e ambientato soprattutto a Madripoor, compare anche una figura avvolta nel buio, con gli occhi luminosi, in agguato. L’apparizione è fulminea e il personaggio non pronuncia una battuta né ha un contatto diretto con gli altri: facile da perdere, insomma.

I più attenti l’hanno notata comunque e ne hanno discusso sul web, finché dallo showrunner è arrivata la conferma ufficiale. Via social, Matalas ha ammesso che quegli occhi appartengono proprio all’Osservatore, commentando così:

Good eye. Or… eyes.

Chi è l’Osservatore e perché spunta proprio qui

Dietro quello sguardo c’è Uatu, creato nel 1963 da Stan Lee e Jack Kirby sulle pagine di Fantastic Four #13 e approdato nel MCU con la serie animata What If…?, dove ha la voce di Jeffrey Wright. Il suo compito è guardare dall’esterno le linee temporali del Multiverso e osservare dove portano le scelte altrui, o almeno è questo che prevede il regolamento.

Il filo che lega Uatu alla trama passa per Ultron: in What If…? l’androide, entrato in possesso delle Gemme dell’Infinito, si accorge dell’Osservatore, si spinge nel suo dominio e minaccia di cancellare il Multiverso intero. Non sorprende quindi che Uatu tenga d’occhio Visione, ora che l’Ultron della “Sacred Timeline” è sfuggito al contenimento.

Il momento preciso è al minuto 32:42: la telecamera si ferma su un gruppo di schermi, gli stessi che le IA di Visione usano per seguire Ultron mentre corteggia Jocasta, suggellando con lei una relazione e la promessa di distruggere l’umanità. Nell’ombra si accendono due occhi.

Dopo il sesto episodio

Uatu era già comparso nel MCU in Daredevil: Rinascita, alla morte di Vanessa Fisk. Di solito si palesa nei momenti di grande stravolgimento, e l’episodio 6 non fa eccezione. C’è chi ipotizza che Visione e l’Osservatore possano ritrovarsi in Avengers: Doomsday o in Avengers: Secret Wars.

Intanto la stagione si avvia alla conclusione: il settimo episodio arriva il 4 novembre, mentre il finale è atteso per l’11 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI