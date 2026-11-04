Toni Collette sarà la protagonista di “Lenni”, la serie tra dramma e commedia che Apple TV+ ha in lavorazione. L’attrice premio Emmy interpreterà il ruolo principale, mentre la regia è affidata a Dearbhla Walsh, già dietro la macchina da presa di “Bad Sisters”.

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Una madre divisa tra i casi di tutti e il caos di casa

Lenni è un’assistente sociale che si occupa di tutela dei minori, oltre che una madre divorziata con due figli. Passa le giornate a difendere le famiglie altrui mentre la sua vive in uno stato di caos piuttosto divertente. Secondo la descrizione ufficiale, è una donna che, dopo una tragedia familiare, cerca di tenere i suoi cari al riparo dalle asprezze della vita. La stagione la segue alle prese con un nuovo caso, con la posta in gioco altissima, e il lavoro finisce per scontrarsi con la sfera personale.

Il progetto viene presentato come un mistero dal tono cupamente comico, che ruota attorno alla famiglia e a ciò che significa averne una, perderla, o vederla andare in pezzi.

Dalla Norvegia all’Australia

“Lenni” nasce da un format norvegese. La serie originale si chiama “Pernille”, è stata ideata da Henriette Steenstrup ed è andata avanti per tre stagioni su Viaplay, con le ultime due approdate su Netflix. In patria è conosciuta anche con il titolo di “Pørni”.

L’adattamento porta la firma di Sarah Scheller, mentre la produzione è affidata a Made Up Stories e Keshet International. Le riprese sono in corso a Sydney, in Australia, con il sostegno del Made in NSW Fund di Screen NSW. Collette, oltre a recitare, è anche produttrice esecutiva, insieme a Scheller, alla stessa Walsh e a Steenstrup, con Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Katie Amos, Avi Nir, Keren Shahar, Bård Fjulsrud e Tanya Badendyck.

Il cast e il percorso di Toni Collette

Accanto alla protagonista ci saranno Ciarán Hinds, noto al pubblico di “Game of Thrones”, Dan Wyllie, Josh McKenzie, Celeste Barber, Genevieve Hegney, Arka Das e Wayne Blair.

Per Collette è un ritorno da protagonista sul piccolo schermo dopo una carriera costruita soprattutto al cinema, con film come “Il sesto senso”, “Little Miss Sunshine” e “Hereditary”. Nel 2009 ha vinto un Emmy per il ruolo principale in “United States of Tara”, e ha collezionato altre candidature con “Unbelievable” e “The Staircase”. Tra i suoi crediti televisivi figurano anche “Hostages”, “Wayward”, “Pieces of Her” e “The Power”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI