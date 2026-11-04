Mercoledì 11 novembre torna su Rai1 “Tale e Quale Show“ con l’ottava puntata della nuova edizione, condotta come sempre da Carlo Conti. I concorrenti salgono sul palco con una nuova serie di trasformazioni, tra voci della musica italiana e internazionale e qualche incursione fuori dal repertorio dei cantanti.

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Gli abbinamenti della puntata

Jasmine Carrisi vestirà i panni di Madonna, mentre Selma Ezzine si misurerà con Whitney Houston. Roberta Morise interpreterà Mia Martini, Paola Perego sarà Iva Zanicchi e Maddalena Corvaglia si trasformerà in Marcella Bella.

Tra gli uomini, Vladimir Randazzo canterà Domenico Modugno, Max Paiella sarà Michele Zarrillo e Stefano Meloccaro prenderà le sembianze di Pippo Franco. Andrea Perroni rappresenterà invece i Gipsy Kings.

Due abbinamenti escono dal perimetro dei cantanti: Anna Pettinelli sarà Jessica Rabbit, mentre il duo formato da Gabriele Cirilli e Flavio Insinna darà vita a Fiona & Cenerentola.

I giudici della serata

Le esibizioni saranno valutate da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati da un quarto giurato, Leonardo Pieraccioni. Il percorso della trasmissione proseguirà poi fino alla finale, in programma per il 18 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI