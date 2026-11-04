Netflix ha ordinato direttamente come serie Prep, tratta dal romanzo d’esordio di Curtis Sittenfeld, bestseller dal 2005. La sceneggiatura e la conduzione del progetto sono affidate a Nicole Taylor, già ideatrice di One Day, mentre tra i produttori esecutivi figura Will Ferrell.

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Che cosa racconta Prep

La protagonista è Lee Fiora, ragazza dell’Indiana che lascia la sua casa per una scuola d’élite nel Massachusetts, la Ault, dove entra come studentessa con borsa di studio. Tra i banchi si muove da estranea in mezzo a compagni più facoltosi e sicuri di sé. L’adattamento racconta le sue amicizie, le cotte e il peso della classe sociale negli anni del liceo.

La serie nasce da uno sviluppo interno a Netflix e avrà episodi da mezz’ora, anche se non si tratta di una commedia. Con questo ordine, Prep si aggiunge agli altri titoli per il pubblico giovane in arrivo sulla piattaforma, fra cui The Sticks, The Body, Poser e Sid & Zoey.

Nicole Taylor firma l’adattamento

Taylor scriverà e guiderà la serie come showrunner. Alla produzione esecutiva l’affiancano Will Ferrell, Jessica Elbaum e Alix Taylor per Gloria Sanchez Productions, insieme alla stessa Sittenfeld. Per la sceneggiatrice è già una seconda collaborazione con Netflix: nel 2024 la piattaforma ha distribuito One Day, da lei creata, con protagonisti Leo Woodall e Ambika Mod. Anche Gloria Sanchez ha un rapporto di lunga durata con Netflix, con la recente serie comedy sul golf The Hawk, sempre con Ferrell.

“Prep è il mio romanzo preferito di sempre, e ho desiderato adattarlo per tutti i vent’anni da quando l’ho letto la prima volta e mi ci sono ritrovata dentro in modo inquietante. Non esiste una descrizione più acuta dell’adolescente introspettiva, libresca e insicura, né un ritratto più sincero e feroce dei pericoli della mobilità sociale del bel romanzo d’esordio di Curtis Sittenfeld. Sono felicissima di adattarlo per Netflix.”

Un adattamento atteso da anni

Sittenfeld ha accolto l’annuncio con entusiasmo, ricordando il lungo tempo passato dal romanzo alla serie.

“Sono felicissima che Netflix faccia Prep come serie tv: i 22 anni di attesa sono valsi la pena. Alix Taylor di Gloria Sanchez ha guidato il progetto con grande intelligenza ed entusiasmo, e le sceneggiature di Nicole Taylor sono davvero brillanti. L’adattamento di Nicole mi fa capire meglio il mio stesso romanzo, e me stessa. I miei 51 anni non vedono l’ora di scoprire cosa faranno con questa storia di privilegio, desiderio e angoscia adolescenziale.”

Il libro aveva già tentato la strada dello schermo: nel 2016 HBO aveva avviato lo sviluppo di una serie comedy ispirata al romanzo, con la sceneggiatrice di 30 Rock Colleen McGuinness e la produttrice esecutiva di Game of Thrones Carolyn Strauss. Quella versione non è mai arrivata in onda, e Prep si avvia a diventare il primo adattamento di un romanzo di Sittenfeld a raggiungere lo schermo.

La writers’ room dovrebbe aprire a gennaio 2027. Per ora Netflix non ha annunciato né il cast né una data di uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI