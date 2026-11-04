La Rai ridisegna i palinsesti per le elezioni di midterm americane, tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre. Tutte le reti principali del servizio pubblico e l’all news RaiNews24 seguiranno il voto, con una copertura che comincia nella notte e prosegue per l’intera giornata.

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La maratona notturna di Porta a Porta

Su Rai 1 Bruno Vespa conduce con il Tg1 Porta a Porta Speciale Midterm 2026, in onda dalle 23.45 alle 4. Lo speciale ha ospiti in studio, collegamenti dagli Stati Uniti e analisi del voto, e prevede anche finestre da Washington e dal Texas. Alle 4.50 la linea passa a RaiNews24, che segue in diretta gli esiti. La maratona parte dalle 23 a mezzanotte e riprende nella notte dalle 2 alle 5, con Andrea Gerli e Ilario Piagnerelli che aggiornano in tempo reale sui risultati, con ospiti in studio e collegamenti con i corrispondenti e gli inviati negli Stati Uniti. Alle 7.10 va in onda lo Speciale Tg1.

Gli appuntamenti su Rai 2 e Rai 3

Su Rai 2 il Tg2 propone due appuntamenti speciali, alle 10 e alle 18. Alle 21 c’è TG2 Post di Monica Giandotti, mentre in serata il commento passa a Roberto Inciocchi con Patù – La Passione delle Idee.

Su Rai 3, dopo Filorosso, lo speciale TG3 Linea Notte va in onda da mezzanotte all’1.30. Mercoledì il Tg3 aggiunge due edizioni straordinarie, alle 12.25 e alle 16.15.

Radio Rai e streaming

Il voto trova spazio anche nelle consuete edizioni dei Tg e dei Gr di tutto il gruppo Radio Rai. Oltre al Giornale Radio, se ne occupano diversi programmi di Radio 1, con uno speciale dalle 9 alle 10 del 4 novembre fatto di collegamenti, ospiti e approfondimenti. Gli appuntamenti Rai si seguono in streaming su RaiPlay e RaiNews.it, e RaiNews24 si trova al canale 48 del digitale terrestre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI