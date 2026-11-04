Disney ha diffuso il primo trailer di Mickey’s Home Alone, lo speciale animato natalizio ispirato al classico Home Alone. Il debutto è fissato per il 26 novembre su Disney Jr., mentre su Disney+ lo speciale arriva il 27 novembre.

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Topolino e Pluto soli in casa

Topolino non vede l’ora di passare il Natale a casa, ma i suoi piani cambiano quando Minnie fa una sorpresa a lui e alla banda con dei biglietti per un soggiorno in un famosissimo Palazzo di ghiaccio. Nella fretta della partenza mattutina, Topolino e Pluto restano indietro e si ritrovano soli. C’è una cena di Natale da salvare, perché due intrusi dispettosi, un procione e una donnola, le hanno messo gli occhi addosso. La dinamica è quella che conosciamo bene, tra difese improvvisate e ospiti indesiderati. Mentre i due resistono, Minnie e gli altri amici cercano di tornare da loro.

Le date della prima e le repliche

La messa in onda parte il 26 novembre alle 18:00 ET/PT su Disney Jr. e dal giorno successivo lo speciale è disponibile in streaming su Disney+, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Chi se lo perde in diretta può recuperarlo con le repliche del 30 novembre alle 19:00 su Disney Channel e del 19 dicembre alle 14:00 EST/PST su Freeform, nel contenitore natalizio 25 Days of Christmas. A New York, sabato 5 dicembre, lo speciale viene proiettato durante il Paleyland del Paley Center for Media.

Canzoni, troupe e annuncio

Le due canzoni originali dello speciale, Ho-Ho-Home for Christmas e Favorite Christmas Feeling, sono scritte dal cantautore Keith Harrison Dworkin. L’EP con i brani esce venerdì 6 novembre e comprende anche un nuovo arrangiamento di Jingle Bells. Alla produzione lavorano Wild Canary e Disney Jr.; Tom Rogers è produttore esecutivo, Rachel Ruderman co-produttrice esecutiva, la regia è di Shane Prigmore e le musiche sono di Tony Morales. Disney ha annunciato il progetto il 16 giugno e non ha ancora comunicato la durata né il cast vocale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI