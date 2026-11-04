Jennifer Connelly dà la voce a un’intelligenza artificiale in VisionQuest, la serie Marvel disponibile su Disney+. Il suo nome compare nei crediti del quinto episodio, dove interpreta D.E.E.D.E.E.: un cameo che nessuno si aspettava e che, almeno per ora, si esaurisce in una sola battuta.

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Un’intelligenza artificiale creata da Tony Stark

Il nome D.E.E.D.E.E. viene dai fumetti Marvel, dove indica una delle intelligenze artificiali a cui Tony Stark affida la gestione dei propri laboratori, compresa la base privata che occupa sull’Helicarrier dello S.H.I.E.L.D. Nel quinto episodio, intitolato “Firewall”, la voce dell’attrice va quindi ad allungare la lista dei personaggi che la serie recupera dalla tradizione cartacea.

Il coinvolgimento ha anche un risvolto domestico, visto che Connelly è sposata con Paul Bettany, l’interprete del protagonista. Con uno spazio così ridotto, la sua parte somiglia più a un omaggio tra marito e moglie che a un ruolo destinato a crescere nel corso della stagione.

Firewall, il mindscape e la fuga di Ultron

Terry Matalas ha ideato VisionQuest come spin-off di WandaVision, mentre l’episodio in questione porta la firma di Vincenzo Natali: 48 minuti nei quali Vision e le intelligenze artificiali restano bloccati nel mindscape mentre Ultron abbandona la sua prigione. Per salvare Thomas, Vision decide di abbassare il firewall e in questo modo lascia che Ultron raggiunga il mondo reale. Su un forum, un utente sostiene che D.E.E.D.E.E. sia la voce della casa di Vision incaricata di segnalare proprio il firewall: non ci sono conferme.

Da Betty Ross a Karen, la carriera a fumetti

Prima di VisionQuest, Connelly aveva già doppiato una creatura di Tony Stark: Karen, il sistema che controlla la tuta di Peter Parker in Spider-Man: Homecoming. Ancora prima era stata Betty Ross, l’interesse amoroso di Bruce Banner, nel Hulk del 2003. Quando Marvel riportò a sé i diritti e rilanciò il franchise nel 2008, il personaggio passò a Liv Tyler e quasi tutto il cast originale venne sostituito. L’esordio in un adattamento da fumetto risale però al 1991, con The Rocketeer, tratto da un personaggio secondario degli anni Ottanta. Più di recente l’abbiamo vista in Snowpiercer, serie nata da una graphic novel, e in Alita: Battle Angel, ispirato a un manga.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI